Destinos baratos no Brasil: descubra quais os melhores e quanto custam

Para quem gosta de viajar gastando pouco, o que não faltam são opções de destinos baratos no Brasil. De norte a sul do país, passando por praia e serra, lugares urbanos ou com natureza, há lugares incríveis e para todos os gostos, com atrativos culturais, tranquilos ou até mesmo mais radicais.

O preço das viagens para qualquer um dos destinos baratos no Brasil vai depender de muitos fatores. O estilo de cada viajante, a proximidade do local, a época escolhida, o tempo que pretende ficar. Tudo isso pode fazer com que o valor fique mais caro ou mais barato. É algo relativo. E vai depender, também, de saber como planejar uma viagem.

Mas, em geral, estes destinos são famosos por terem valores mais em conta, tanto na hospedagem como na alimentação e nos passeios. E tudo isso contribui para que uma viagem possa ser mais acessível e caiba no bolso de mais pessoas.

Destinos baratos no Brasil no Norte, Nordeste e Centro-Oeste

Morro Branco, Beberibe – Ceará

Pertinho de Fortaleza, esta praia do Ceará tem um cenário que une o mar com as falésias, em um visual diferente que já foi até cenário de novelas. Os melhores passeios para se fazer por lá são andar de buggy pela areia, conhecer as praias e lagoas, além de andar de jangada e conhecer a cultura local.

Passagens a partir de R$ 650,00 (ida e volta, saindo de São Paulo até Fortaleza)

Transfer a partir de R$ 50,00 (de Fortaleza até a cidade de Beberibe)

Hospedagem a partir de R$ 200,00 (diária para duas pessoas)

Lençóis Maranhenses – Maranhão

As dunas com lagoas de água doce do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses formam uma das paisagens mais bonitas do Brasil. Nesta viagem o ideal é fechar os passeios com uma agência, o que facilita os deslocamentos. Os mais procurados são para visitar as lagoas, mirantes, praias e o passeio de quadriciclo nas dunas.

Passagens a partir de R$ 700,00 (ida e volta, saindo de São Paulo até São Luís)

Transfer a partir de R$ 60,00 (de São Luís até a cidade escolhida como base)

Hospedagem a partir de R$ 250,00 (diária para duas pessoas)

Chapada dos Guimarães – Mato Grosso

Para quem prefere um pouco mais de aventura, a Chapada dos Guimarães fica em uma região com cachoeiras, além de trilhas e mirantes dentro do Parque Nacional e atividades como cavalgadas, rapel, tirolesa e caiaque. Está a aproximadamente 75km da capital, Cuiabá.

Passagens a partir de R$ 400,00 (ida e volta, saindo de São Paulo até Fortaleza)

Transfer a partir de R$ 50,00 (de Cuiabá até a chapada)

Hospedagem a partir de R$ 180,00 (diária para duas pessoas)

Alter do Chão, Santarém – Pará

Praias de rio, com areia clarinha e águas transparentes, às margens do Rio Tapajós, no coração da Floresta Amazônica. Assim é Alter do Chão, que tem muitos atrativos naturais como visita a lagos, florestas, entre outros. Os voos costumam chegar em Santarém, mas uma dica é chegar por Manaus e fazer o trajeto de dois dias de barco pelo Rio Amazonas.

Passagens a partir de R$ 600,00 (ida e volta, saindo de São Paulo até Santarém)

Transfer a partir de R$ 50,00 (de Santarém até Alter)

Hospedagem a partir de R$ 200,00 (diária para duas pessoas)

Destinos baratos no Brasil no Sul e Sudeste

Serra do Cipó – Minas Gerais

A 100 km de Belo Horizonte, um refúgio entre muito verde e muitas cachoeiras. A Serra do Cipó tem uma diversidade de vegetações, além de cavernas, sítios arqueológicos e outros atrativos em meio à natureza.

Passagens a partir de R$ 250,00 (ida e volta, saindo de São Paulo até Belo Horizonte)

Transfer a partir de R$ 100,00 (de Belo Horizonte à Serra do Cipó)

Hospedagem a partir de R$ 150,00 (diária para duas pessoas)

Guarapari – Espírito Santo

Guarapari fica na Grande Vitória, a apenas 50 km da capital, e conta com mais de 20 praias, muitas delas entre as mais bonitas do estado. Tem uma ótima estrutura para o turismo, além de estar perto dos centros urbanos. Além das praias, tem o Parque Estadual Paulo César Vinha, o Parque Morro da Pescaria, feiras de artesanato e muito comércio.

Passagens a partir de R$ 200,00 (ida e volta, saindo de São Paulo até Vitória)

Transfer a partir de R$ 60,00 (de Vitória a Guarapari)

Hospedagem a partir de R$ 100,00 (diária para duas pessoas)

Guarda do Embaú – Santa Catarina

Uma tranquila vila de pescadores, pertinho da capital, Florianópolis, e com um visual considerado um dos mais bonitos do Brasil. A Guarda do Embaú fica no município de Palhoça, em uma área de preservação ambiental. E embora seja um lugar simples, conta com boa estrutura para receber os turistas.

Passagens a partir de R$ 300,00 (ida e volta, saindo de São Paulo até Florianópolis)

Transfer a partir de R$ 50,00 (de Santarém até Alter)

Hospedagem a partir de R$ 200,00 (diária para duas pessoas)

Cabo Frio – Rio de Janeiro

Além das praias com areia branquinha e mar azul, muitas delas mais desertas, em Cabo Frio é possível fazer passeios de barco, conhecer a feira de artesanato e ir lugares históricos como o Convento Nossa Senhora dos Anjos e o Forte de São Mateus. E, pela proximidade, também é possível fazer bate e volta para conhecer outros locais como Arraial do Cabo ou mesmo Búzios.

Passagens a partir de R$ 250,00 (ida e volta, saindo de São Paulo até o Rio de Janeiro)

Transfer a partir de R$ 100,00 (do Rio de Janeiro a Cabo Frio)

Hospedagem a partir de R$ 150,00 (diária para duas pessoas)

Canela – Rio Grande do Sul

Muito se fala em Gramado, um dos destinos de inverno mais procurados. Mas a vizinha Canela é tão bonita quanto, tem o mesmo estilo, porém com os preços mais baixos. Ótimo para quem quer conhecer um dos lugares mais frios do Brasil. Uma cidade tranquila, com belezas naturais e outros atrativos turísticos, como a Catedral de Pedra.

Passagens a partir de R$ 350,00 (ida e volta, saindo de São Paulo até Porto Alegre)

Transfer a partir de R$ 70,00 (de Porto Alegre até Canela)

Hospedagem a partir de R$ 120,00 (diária para duas pessoas)

Curitiba – Paraná

Uma capital que, além dos passeios mais urbanos e dos muitos atrativos culturais, também conta com vários espaços verdes. Alguns dos pontos turísticos mais conhecidos e visitados de Curitiba são o Jardim Botânico, o Museu Oscar Niemeyer, a Ópera de Arame e o centro histórico do Largo da Ordem.

Passagens a partir de R$ 250,00 (ida e volta, saindo de São Paulo até Curitiba)

Hospedagem a partir de R$ 150,00 (diária para duas pessoas)

Para a maioria desses lugares há ainda a opção de fazer o deslocamento de ônibus, que pode sair mais em conta que um transfer, dependendo de quantas pessoas estiverem juntas. Também é bom ter atenção para conseguir comprar passagens baratas.

O tipo de passeio que pretende fazer e os lugares onde pensa em comer também irão fazer a diferença no orçamento. Mas, com uma média de valores, já é possível se planejar melhor os destinos baratos no Brasil . A dica é sempre ter atenção ao orçamento e calcular bem, para poder se divertir na viagem sem preocupações.