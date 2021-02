Hotéis fazenda no Rio de Janeiro: 7 opções diferentes para conhecer

O estado do Rio de Janeiro é famoso por suas praias! Assim, atrai milhares de turistas durante todo o ano em busca de sol e mar. Mas muita gente não sabe que há também alguns hotéis fazenda no Rio de Janeiro. Eles podem ser uma opção para quem quer fazer passeios diferentes.

Os hotéis fazenda no Rio de Janeiro estão localizados majoritariamente nas cidades serranas. São regiões de muita natureza, com a possibilidade de curtir cachoeiras, trilhas e outras atividades ao ar livre. Além dos próprios atrativos como piscinas, quadras esportivas, afazeres de fazenda e muito mais.

A escolha vai depender primordialmente do perfil de cada viajante e do estilo de hospedagem preferido. Para quem faz viagens a dois, há opções mais românticas e até para passar a lua de mel. Para famílias com crianças, muitos oferecem programação infantil. E, ainda, aqueles que combinam mais com as viagens em grupo. Ou preferem um estilo mais luxuoso.

Entre os hotéis fazenda no Rio de Janeiro há todas essas possibilidades, sempre com infraestrutura completa e boa gastronomia. Ótimos para aproveitar alguns dias de tranquilidade, seja nas férias, em um feriado prolongado ou um fim de semana.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

7 melhores hotéis fazenda no Rio de Janeiro

Como o estado do Rio de Janeiro é pequeno, a maioria dos hotéis fazenda fica relativamente perto da capital. Assim os deslocamentos ficam mais fáceis. Veja uma lista completa com alguns dos melhores:

1. Hotel Fazenda Kastel Pedra Bonita

Localizado na região de Petrópolis, a 10 km da cidade e a cerca de 80 km da capital, é um dos hotéis fazenda no Rio de Janeiro mais procurado por casais devido ao ambiente romântico.

O destaque fica por conta dos chalés com lareira, claraboia e hidromassagem. Mas possui também algumas suítes, todas bem estruturadas, além de piscina térmica, restaurante, passeios de charrete, trilhas e animais. É também muito procurado para casamentos ao ar livre.

2. Hotel Fazenda Santa Bárbara

Fica no município de Engenheiro Paulo de Frontin, a pouco mais de 100 km do Rio de Janeiro. É um hotel fazenda com sistema all inclusive, ou seja, tem todas as refeições incluídas, ao café da manhã ao jantar.

A maioria dos pratos, doces e pães é feita com ingredientes cultivados na própria fazenda. Para o lazer, as opções são o lago com pedalinho, canoa e pesca, os passeios a cavalo e a possibilidade de interagir com outros animais do local.

3. Hotel Fazenda Caluje

Também na região de Engenheiro Paulo de Frontin, perto ainda das cidades de Vassouras, Mendes e Miguel Pereira. Fica em meio à natureza, pois está localizado entre montanhas, em uma área de muito verde. Possui diferentes tipos de suíte e também alguns chalés.

Entre as atividades de lazer oferecidas estão piscina, sauna, lago, tirolesa, quadras esportivas, contato com animais como vacas e cabritos, passeios de cavalo e um cinema.

4. Hotel Fazenda Parador Maritacas

Fica em Barra do Piraí, na Região do Vale do Café, a aproximadamente 120 km da capital e é um dos mais famosos na lista de hotéis fazenda no Rio de Janeiro. Os quartos podem ter varanda. E contam também com minibar, ar-condicionado e TV de tela plana.

Tem ainda piscina, restaurante, SPA, lago com pedalinho, cavalgadas e fica próximo de cachoeiras que podem ser visitadas. Para as crianças, conta com espaço de lazer e atividades comandadas por recreadores.

5. Fazenda Suíça Le Canton

Fica na estrada Teresópolis-Friburgo, a cerca de 120 km do Rio de Janeiro. Possui diferentes áreas de hospedagem, com estilos temáticos. Uma delas tem arquitetura inspirada em Vilas Medievais, outra um ambiente mais fazenda. Em todas os quartos espaçosos e bem equipados, com algumas suítes de luxo.

Conta com piscinas aquecidas, mais de uma opção de restaurante, academias, passeios a cavalo, quadras esportivas, espaço kids e SPA. E de lá é possível visitar o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, pois fica a poucos quilômetros.

6. Fazenda Gamela Eco Resort

Está localizado na região do município de Cantagalo, a aproximadamente 180 km do Rio de Janeiro. Para a hospedagem, tem chalés maiores. Assim, podem comportar até oito pessoas em um mesmo ambiente. E também outras suítes menores.

Tem, ainda, um lago, piscinas ao ar livre e piscina coberta aquecida. E oferece opções de esportes, lazer, aventura, com recreação para crianças, contato com animais da fazenda e apresentação teatral.

7. Hotel Fazenda Pedra Selada

A 194 km da capital, na região de Visconde de Mauá, o destaque é principalmente o cenário, com vista da montanha que dá nome ao hotel. Há chalés para até quatro pessoas e alguns quartos com varanda.

E, para o lazer, conta com piscina ao ar livre, churrasqueira, sauna e jardim. Além disso, tem bar e restaurante. Entre as atividades na natureza, passeios a cavalo e um belo lago. Também é possível subir ao topo da montanha por uma trilha de aproximadamente duas horas.

Os hotéis fazenda no Rio de Janeiro podem ser também uma ótima opção de turismo para quem pretende viajar depois da pandemia, pois são lugares sem aglomerações e com localizações mais afastadas. Ideais principalmente para quem quer fugir um pouco da correria diária e aproveitar em meio à natureza!