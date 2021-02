Há muitos resorts de luxo no Brasil. A maioria deles está localizada em praias paradisíacas, muitas delas mais reservadas. Além de paisagens incríveis, são os destinos ideais para quem precisa de alguns dias de descanso e muito conforto.

Além da excelente infraestrutura de hospedagem, os resorts de luxo no Brasil se diferenciam pelos demais serviços oferecidos. Piscinas com bordas infinitas, vista para o mar, massagem, SPA, bangalôs, restaurantes privativos e muitos outros atrativos. Não deixam nada a desejar a hotéis internacionais.

Esses resorts têm sido a escolha de muitos famosos na hora de fazer uma viagem. São lugares que reúnem belas praias, serviços exclusivos, alto padrão de atendimento, tudo com muita comodidade.

8 resorts de luxo no Brasil

Uma das vantagens de se hospedar em um dos resorts de luxo do Brasil é a comodidade e a grande variedade de atividades de lazer e outras experiências sem precisar se deslocar.

Além disso, a maioria deles oferece também passeios bate e volta, pagos à parte, para quem preferir sair para conhecer lugares próximos. Veja alguns dos melhores!

Resorts de luxo no Brasil – Nordeste

Nannai Beach Resort

Fica na praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas, no litoral do estado de Pernambuco. O estilo do Nannai lembra os resorts das Maldivas, com bangalôs exclusivos. Dependendo do tipo de hospedagem escolhida, pode estar incluída a piscina privativa, garantindo ainda mais luxo e privacidade. O preço de uma diária pode custar até R$ 5 mil.

Kiaroa Eco-Luxury Resort

Localizado em Barra Grande, no sul da Bahia, oferecer transporte direto feito em um avião que sai do Aeroporto de Salvador. Os hóspedes podem escolher entre as suítes e os bangalôs. E o Kiaroa conta ainda com piscina ou hidromassagem privativas. O valor de uma diária neste resort pode passar dos R$ 3 mil.

Carmel Taíba Exclusive Resort

Um dos principais resorts de luxo no Brasil fica meio a uma localidade simples e com uma paisagem natural paradisíaca. O Carmel está localizado na Praia da Taíba, no Ceará, em uma vila de pescadores.

Quem já se hospedou lá foi a atriz Juliana Paes. Entre os atrativos estão a piscina com borda infinita e um SPA. O preço de uma diária pode passar dos R$ 6 mil, dependendo do tipo de hospedagem escolhida.

Txai Resort

Fica em Itacaré, na região central do litoral da Bahia, localizado em uma antiga fazenda de coco. Os bangalôs e as suítes têm um estilo bem intimista, com deck de madeira e varanda com vista para a região de Mata Atlântica ou para a praia, que é bem extensa.

Possui também quadras esportivas, SPA, restaurantes exclusivos e piscinas com coqueiros em volta, o que garante uma bela paisagem. E já recebeu hóspedes internacionalmente famosos, como o cantor Paul McCartney. Uma diária pode custar até R$ 3 mil.

Tivoli Ecoresort

Mais um resort no litoral da Bahia entre os resorts de luxo no Brasil. Este fica na Praia do Forte, bem perto de Salvador. Está localizado em uma região de muita natureza, com vegetação nativa e uma belíssima praia.

Para os hóspedes, o destaque é a piscina com borda infinita. Tem ainda piscina aquecida, SPA e outros atrativos. Quem está sempre por lá é a cantora Ivete Sangalo, que inclusive já fez shows exclusivos.

Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort

Localizado em Barra de São Miguel, litoral de Alagoas e bem próximo da capital, Maceió, está entre os hotéis mais caros do Brasil. Recebe muitos famosos, tanto para se hospedarem como para fazerem fotos nos seus belos cenários. Sabrina Sato e Karina Bacchi são algumas que já visitaram o Kenoa.

É uma hospedagem pé na areia, com piscina de borda infinita e, como o próprio nome já indica, um SPA. A diária mais barata não sai por menos de R$ 1.500,00 e pode passar dos R$ 3 mil.

Resorts de luxo no Brasil – Sudeste e Sul

Novo Frade & Golf Resort

Localizado em Angra dos Reis, litoral sul do estado do Rio de Janeiro, já próximo da divisa com São Paulo. É um local que já existe há quase 50 anos, mas sempre passa por reformulações e ampliações.

Além das belas praias da região e dos quartos bem equipados, conta com campo de golf, quadra de tênis, restaurantes, lojinhas, academia e SPA. As diárias custam a partir de R$ 2 mil.

Ponta dos Ganchos Resort

Um dos principais resorts do sul do Brasil, fica em Governador Celso Ramos, litoral de Santa Catarina, e já recebeu celebridades como a cantora Beyoncé. Tem diversos bangalôs, todos com piscina e jacuzzi com vista para o mar. O restaurante do resort é super exclusivo e reserva apenas uma mesa por noite. O valor da diária depende do tipo de hospedagem escolhida e pode custar mais de R$ 4 mil.

Os resorts de luxo no Brasil são ideais para as férias dos sonhos. Apesar do alto custo – compatível com tudo o que é oferecido – é um tipo de viagem que vale a pena para quem quer aproveitar sem precisar se preocupar com nada!