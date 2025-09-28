A Fazenda 17: que horas começa a 2ª Prova de Fogo hoje?

Domingo é dia de Prova de Fogo em A Fazenda 17! Hoje, dia 28 de setembro, os peões competem pelos Poderes da Chama, e o vencedor se tornará novo o dono dos pergaminhos que dão o benefício de fazer algumas alterações na roça. A competição será ao vivo.

Horário da Prova de Fogo hoje

A Prova de Fogo hoje em A Fazenda 17 vai ocorrer durante o período da tarde, sem horário certo definido. Os espectadores que desejam acompanhar a competição precisam ficar ligados na plataforma Record Plus a partir das 14h. Geralmente, a produção anuncia quando a disputa está prestes a começar.

Não são todos os peões que participam da Prova de Fogo. É realizado um sorteio para decidir quem serão os famosos que terão a chance de disputar os poderes da chama, enquanto os demais aguardam na sede. Quem vencer, fica com os pergaminhos. Já os perdedores vão para a Baia e puxam alguns outros rivais para cumprirem o castigo com eles.

Enquanto a prova não começa, o público pode seguir votando no R7 para decidir qual será o Poder Laranja da semana. As opções são: A) Troque o peão vetado da Prova do Fazendeiro e B) Transfira todos os votos recebidos por um peão para outro que tenha recebido pelo menos um voto. O resultado da votação é anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu minutos antes do início da disputa.

Vale lembrar que a transmissão da Prova de Fogo acontece exclusivamente para os assinantes da Record Plus, já que a gravação da disputa só vai ao ar na segunda-feira, 29 de setembro, para os espectadores do programa na Record. Por conta disso, a competição não é exibida na íntegra mesmo para quem tem o plano pago da plataforma.