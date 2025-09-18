A Fazenda

A Fazenda 17: Rayanne é quem ganhou a Prova do Fazendeiro e quem está na roça

Competição foi entre 4 mulheres, mas namorada do cantor Belo levou a melhor

prova do fazendeiro em A Fazenda 2025 Foto: R7

Rayanne foi quem ganhou a primeira Prova do Fazendeiro em A Fazenda 17. A disputa pelo chapéu foi realizada nesta quarta-feira, 17 de setembro, em uma competição que envolvia boa mira e apenas mulheres. A briga foi entre Michelle Barros, Rayane Figliuzzi, Renata Muller e Saory Cardoso.

Como foi a prova do fazendeiro em A Fazenda 2025

Com a vitória de Rayanne, agora os participantes devem se preparar para a formação da primeira roça de A Fazenda 15, prevista para terça-feira que vem. Por ser o início do reality, o calendário de eliminações será atrasado e ninguém deve sair na 1ª semana.

O vencedor da Prova do Fazendeiro distribuirá as tarefas entre os peões na manhã desta quinta-feira, 18. No mesmo dia, à noite, o público acompanha a chegada do escolhido do paiol na sede. Sexta é dia festa, mas os melhores momentos só são exibidos no sábado.

Quarta-feira (17): Prova do Fazendeiro ao vivo
Quinta-feira (18): Prova valendo imunidade
Sexta-feira (19): flash ao vivo da festa
Sábado (20): exibição dos melhores momentos da festa
Domingo (21): convivência dos peões

O fazendeiro só indicará um rival para a berlinda na próxima terça, quando ocorrerá a segunda formação de roça. Já na quarta, os quatro roceiros vão disputar o segundo chapéu da temporada. É somente a partir de segunda-feira que o cronograma de A Fazenda 15 entra no ritmo normal.

