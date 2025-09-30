A Fazenda

A Fazenda 17 vai expulsar Fernando por jogar água na cara de Tamires?

Público pede expulsão do ator

Escrito por Anny Malagolini
A Fazenda 17 vai expulsar Fernando Foto: Record

Em dinâmica realizada em A Fazenda 17 e exibida na noite de segunda-feira, 29, André e Tamires protagonizaram uma acalorada discussão. O peão perdeu o controle e acabou jogando água no rosto da modelo. Na web, os fãs do reality show pedem a expulsão do ator.

Fernando vai ser expulso de A Fazenda 17?

“É bom para você aprender”, disse Fernando ao jogar água no rosto de Tamires. A atitude revoltou os fãs do programa. Nas redes sociais de A Fazenda 17, os comentários são contra o jogador, e parte deles pede sua expulsão.

“Um moleque, crescem pra cima de mulher”, escreveu uma seguidora. “Que agressivo! Merece ser expulso porque isso não é entretenimento”, opinou outro telespectador. “Vocês sabiam que jogar água na cara de uma pessoa é agressão? Pode não ser para o Carelli. Mas perante a lei, é!”, criticou outra fã do reality.

Em outro momento da edição, Rayanne se irritou e jogou água no rosto de Yoná, mas Adriane Galisteu informou que a atitude não configurava agressão. Por isso, a expulsão da namorada de Belo estava descartada.

Se seguir esse parâmetro, Fernando também não deve ser expulso de A Fazenda 17.

Jogar água no rosto de alguém pode ser crime

Segundo o Código Penal, uma situação desse tipo pode configurar injúria real (artigo 140, § 2º), quando há ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima por meio de violência ou vias de fato. “Se a intenção for humilhar ou constranger a pessoa, ainda que sem provocar lesão física, há possibilidade de responsabilização criminal”.

Outra possibilidade é o enquadramento como vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais), aplicável quando há agressão sem causar ferimento. Nesse caso, a pena pode variar de multa a prisão simples.

Em situações mais graves, como quando a água estiver misturada a substâncias nocivas ou em temperatura capaz de causar danos, pode haver enquadramento por lesão corporal (artigo 129 do Código Penal).

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

