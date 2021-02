A Fazenda 2021: tudo sobre Caio Castro no comando do reality

Boatos sobre Caio Castro ser o novo apresentador do reality show rural da Record já estavam rolando há algum tempo, mas agora uma afirmação surgiu. Segundo o portal Tv pop, Caio já está confirmado como apresentador de A Fazenda 2021 e logo o canal irá fazer um anúncio oficial na TV.

O site também divulgou que faltam apenas detalhes burocráticos entre as partes para que a Record TV possa divulgar Caio Castro como apresentador de A Fazenda 2021.

A Fazenda 2021 – Quando será o anúncio do novo apresentador?

Segundo a apuração do site Tv pop, o anúncio oficial da emissora será feita em uma reportagem especial de Carolina Ferraz durante a edição desta semana do Domingo Espetacular, que vai ao ar a partir das 19h45, no domingo, 28 de fevereiro.

A matéria mostrará a trajetória de Caio Castro como ator na Globo, sua passagem como apresentador no Are You The One, da MTV, em 2018, e a nova vida do namorado de Grazi Massafera como apresentador de A Fazenda 2021.

Caio Castro pediu salário de R$ 1 milhão

No fim do mês de janeiro, o jornalista Leo Dias divulgou que Caio Castro estaria em negociações com a emissora e que pediu R$ 1 milhão para ser o apresentador de A Fazenda 2021.

Na matéria do Tv pop que confirma Caio como novo apresentador do de A Fazenda 2021 rural não divulgou se este realmente será o valor que o ator vai receber enquanto estiver à frente do reality show.

Caio já foi citado no reality show antes

O apresentador de A Fazenda 2021 nunca participou do programa, mas já teve seu nome envolvido em brigas do confinamento. Na edição de 2019, Bifão e Tati Dias mostraram rivalidade por causa de Caio Castro. Como assim? Tati e Bifão eram amigas antes de Tati se envolver com o apresentador. Bifão tinha uma relação de amizade com o ator e morava no apartamento de Caio, dividindo com uma amiga.

Segundo o que Bifão contou na época da décima primeira edição do reality, a ex-peoa pediu para que Tati não ficasse com Caio Castro, mas o pedido não foi atendido, o que começou a rixa entre as duas, que se tornaram inimigas no reality. Será que o assunto vai vir a tona em A Fazenda 2021.

