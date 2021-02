Rato no BBB 21: Genilson reaparece no reality; veja o vídeo

Rato no BBB 21? O famoso Genilson está de volta! O roedor que viralizou na internet após aparecer no Big Brother Brasil 2020, foi encontrado na nova edição do programa. Os telespectadores flagraram o animal andando na cozinha perto de Gil.

Quem é o Rato do BBB21?

A web enxergou uma sombra na iluminação da cozinha, e rapidamente Genilson foi lembrado: será o rato do BBB?. Na cena, Gilberto aparece conversando com algumas colegas de confinamento quando acontece uma movimentação no teto. Assista o momento:

Apelidado de Genilson, o rato surgiu na cozinha vip do Big Brother Brasil 2020 e foi lembrado agora no BBB21. O animal acabou se tornando um “participante” importante para quem assistia ao pay per view do reality show no ano passado, chegou a ganhar conta nas redes sociais e até passou 1 milhão de seguidores no Instagram e mais de 50 mil no Twitter.

O rato ficou conhecido ao ser visto “passeando” na casa durante vários momentos do reality show, porém ele nunca foi notado pelos participantes que ainda estavam no confinamento.

E como era de se esperar, Genilson virou viralizou na internet. O rato ficou famoso e é até hoje lembrado pelos fãs do programa. A cargo de curiosidade, Sarah, sister do BBB21, segue o rato no Instagram.

ESSE MOMENTO É TODO MEU!!MANUTENÇÃO INTERNA PORQUE TEM UM RATO NA COZINHA DO VIP KKKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB20 pic.twitter.com/h2OwufQj2m — a louca dos signos (@bellamoreschi) April 22, 2020

