Marcos Mion deixa Record e pode ser contratado pela Globo

Apesar da última temporada de A Fazenda ter sido muito bem sucedida com Marcos Mion sendo o rosto do programa, o apresentador deixará a Record TV, segundo informações dos colunistas Leo Dias (Metrópoles), Flávio Ricco (R7) e Fefito (UOL).

O que foi divulgado é que o contrato de Marcos Mion com o canal seria até dezembro de 2021, o que faria com que o empresário ainda pudesse apresentar A Fazenda 13, no entanto, segundo Flávio Ricco, o contrato de Mion já foi encerrado pela Record.

Marcos Mion saiu da Record?

De acordo com Leo Dias, os bastidores do programa de Mion na Record TV não era dos melhores. O jornalista disse que o apresentador se sentia engessado, impedido de ser espontâneo e duramente criticado pelo diretor de A Fazenda, Rodrigo Carelli, que pretende fazer mudanças no reality show e irá colocar um novo apresentador na temporada de 2021 do programa.

Segundo Ricco, a Record resolveu rescindir o contrato com Marcos Mion, que trabalha na emissora desde 2006, por não ter outro projeto para inclui-lo até o fim deste ano e por isso o canal resolveu deixar o apresentador “livre para o mercado”.

Apresentador irá para a Globo?

Ainda segundo o colunista do Metrópoles, Marcos Mion pode ser sondado pelo diretor Ricardo Waddington, responsável pelo Domingão do Faustão, que agora carece de um apresentador após a saída de Fausto Silva da Globo.

O jornalista disse que Waddington tem plano de reformular o programa que é exibido nas tardes de domingo.

