A Fazenda

Adryana é surpreendida ao vivo com notícia da morte de Rick em momento constrangedor na TV

Adryana e Rick eram amigos de longa data

Escrito por Anny Malagolini
adriana recebe notícia da morte de rick Foto: Record TV
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Adryana Ribeiro foi eliminada de A Fazenda 18 na noite desta quinta-feira, 1º de outubro, e deixou o reality com uma notícia difícil de assimilar. Durante a Cabine de Descompressão, programa que recebe os participantes eliminados, a cantora descobriu ao vivo que Rick, da dupla com Renner, havia morrido.

Amiga do sertanejo, Adryana tinha uma relação próxima com Rick e já havia dividido trabalhos musicais com o artista ao longo dos anos. Segundo informações exibidas no programa, a família da cantora chegou a ser consultada sobre a possibilidade de contar a ela sobre a morte durante o confinamento.

A responsável por dar a notícia foi Carol Lekker, ex-participante de A Fazenda e atual apresentadora da Cabine de Descompressão, ao lado de Christina Rocha, que possui longa trajetória na televisão.

“Tenho uma notícia que não é tão agradável. A gente perdeu uma estrela, que era sua amiga. Sei que você é da música. A gente perdeu o seu amigo, Rick, num acidente de helicóptero e eu queria te contar isso hoje”, disse Carol.

Surpresa com a informação, Adryana demonstrou dificuldade para assimilar a notícia e questionou se aquilo realmente havia acontecido.

“Que triste, gente. É sério?”, questionou.

Pouco depois, Christina Rocha informou que o programa precisava ser encerrado e que a conversa sobre a perda continuaria em outro momento.

“A gente tem que encerrar, mas amanhã a gente fala com mais calma”, afirmou a apresentadora.

A forma como a notícia foi comunicada provocou críticas nas redes sociais. Parte do público considerou que Adryana foi colocada em uma situação delicada ao descobrir a morte do amigo diante das câmeras, logo após deixar o confinamento.

“Que vergonha que essa Carol fez”, escreveu uma pessoa. “Caralho, que bagulho escroto, contar pra ela assim. Puta escárnio”, criticou outra. Uma terceira afirmou: “Assisti uma vez e não consigo ver de novo. Vergonha alheia demais.”

Adryana Ribeiro deixou A Fazenda 18 nesta quinta-feira, 1º de outubro, após disputar a permanência no reality contra Maíra Charken e Daniel Erthal. Com a saída da cantora, os dois adversários seguem na competição pelo prêmio de R$ 2,5 milhões. A peoa foi eliminada de A Fazenda 18 com 8,59% dos votos. Maíra Charken e Daniel Erthal receberam a preferência do público e garantiram mais uma semana no reality show.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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