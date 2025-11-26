Creo vai ser expulso da Fazenda 17 ou não?

Durante a formação da roça na noite de terça-feira, 25 de novembro, uma briga mudou os rumos do programa. Creo e Fabiano bateram boca, mas a briga acabou em agressão e o ator deve expulso do reality show. A treta aconteceu durante um intervalo comercial, mas Adriane Galisteu entrou no ao vivo avisando o público do episódio.

Como começou a briga em A Fazenda 17?

A confusão começou após a votação do resta um, onde Mesquita acabou se dando mal. Creo e Fabiano discutiram e o ator foi até o pai de Viih Tube, quando Creo dá um soco na cabeça do peão. A atitude do participante não deixou dúvidas de que foi uma agressão.

Em seguida, a apresentadora reuniu todos na sala e anunciou a expulsão. “Tô pra dar uma péssima notícia pra vocês. O Creo deu um soco no Fabiano. Foi avaliado pela produção e pela direção. Tem uma regra, o público viu, todo mundo viu, mas a gente estava com o programa ao vivo e tinha que entregar.”

Martina e Gaby Spanic também foram expulsas da temporada.