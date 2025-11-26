A Fazenda

Creo vai ser expulso da Fazenda 17 ou não?

Ator agrediu colega durante programa ao vivo

Escrito por Anny Malagolini
Creo a fazenda 17

Durante a formação da roça na noite de terça-feira, 25 de novembro, uma briga mudou os rumos do programa. Creo e Fabiano bateram boca, mas a briga acabou em agressão e o ator deve expulso do reality show. A treta aconteceu durante um intervalo comercial, mas Adriane Galisteu entrou no ao vivo avisando o público do episódio.

Como começou a briga em A Fazenda 17?

A confusão começou após a votação do resta um, onde Mesquita acabou se dando mal. Creo e Fabiano discutiram e o ator foi até o pai de Viih Tube, quando Creo dá um soco na cabeça do peão. A atitude do participante não deixou dúvidas de que foi uma agressão.

Em seguida, a apresentadora reuniu todos na sala e anunciou a expulsão. “Tô pra dar uma péssima notícia pra vocês. O Creo deu um soco no Fabiano. Foi avaliado pela produção e pela direção. Tem uma regra, o público viu, todo mundo viu, mas a gente estava com o programa ao vivo e tinha que entregar.”

Martina e Gaby Spanic também foram expulsas da temporada.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar Fabiano, Maria ou Kathy

Enquete A Fazenda 2025 quem sai: Fabiano, Maria ou Kathy

Quem ganhou a Prova de Fogo hoje na Fazenda e os moradores da baia (23/11/25)

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial atualizada da 9º roça

R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar Wallas, Duda e Maria

Enquete A Fazenda 2025 quem sai: Wallas, Maria ou Duda

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes