Enquete A Fazenda 17 quem sai hoje: votar em Duda, Walério ou Renata

Duda, Walério ou Renata estão no na segunda roça e vão precisar da ajuda do público para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 2 milhões. O resultado só sai na noite de quinta-feira, 2 de outubro, mas quem deve sair? Vote na enquete Enquete A Fazenda 17.

Acompanhe a votação em tempo real e como está a porcentagem de eliminação.

Mas quem deve continuar no reality?

Como está a enquete A Fazenda 17 quem sai

Escolha quem deve sair na enquete do DCI. O resultado será revelado ao vivo na noite desta quinta-feira, por Adriane Galisteu.

A votação da enquete UOL indica que quem sai hoje é Renata com 20,15% dos votos. Walério é o segundo mais votada com 33,73%, enquanto Duda deve continuar, pois recebeu 46,12% dos votos para ficar.

Votação no R7

Veja o passo a passo para eliminar um dos participantes:

Passo 1: acesse a página oficial da Fazenda 17 no R7. Por lá, além das enquete oficiais, o internauta tem acesso às principais notícias do reality e informações exclusivas sobre seus participantes favoritos.

Passo 2: Depois, no topo da página, localize a enquete oficial da roça da semana e, então, escolha quem deve permanecer no reality.

Passo 3: selecione a opção com nome e foto do seu participante favorito e, então, uma segunda página será aberta em seu computador. Nela, escolha a opção “Sou Humano” – o que poderá pedir que o usuário resolva um simples quebra-cabeças, para provar que a votação não esteja sendo feita por um robô.

Passo 4: Espere a confirmação do voto.

O programa ao vivo desta quinta-feira, 25 de setembro, que vai ao ar às 22h30 (horário de Brasília).