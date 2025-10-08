Enquete A Fazenda 2025 quem sai: Carol, Yoná, Gui ou Dudu?

Eliminação de um deles acontece na quinta-feira, dia 9 de outubro

É fogo no feno e Carol, Yoná, Gui e Dudu estão na terceira roça do reality rural, e um deles deixará o confinamento na noite de quinta-feira, 9. Para saber quem vai sair, a enquete de A Fazenda 17 ajuda os fãs a terem ideia dos rumos do programa.

A briga nessa roça começou com Carol indicada pela fazendeira, depois Yoná a mais votada, Gui puxado pela rival e Dudu no resta um. Agora, a enquete do DCI pode dar um prévia de quem será o terceiro eliminado. Deixe seu voto!

Um deles não poderá disputar a prova do fazendeiro, então já está na berlinda. Um dos peões ainda tem a chance de volta da roça com o chapéu do fazendeiro. Tudo isso acontece na quarta-feira, quando a votação d R7 é aberta.

Quando é a eliminação?

O resultado da roça será anunciado no programa ao vivo de quinta-feira, 9 de dezembro, que vai ao ar às 22h30 (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e na Record Plus – o streaming oficial da Record TV.

Na TV, não tem segredo e só é preciso sintonizar no canal no horário previsto.

Já para quem prefere acompanhar a eliminação pela internet, basta fazer um cadastro no site – que pode ser gratuito. No formato grátis da plataforma, que precisa de um cadastro usando nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para ter acesso ao mesmo sinal da TV e, assim, acompanhar a edição ao vivo do programa.

No entanto, para quem desejar uma versão mais completa, a Record TV oferece planos que o assinante tem acesso aos sinais de câmeras exclusivas espalhadas dentro da sede. Nesse formato, a transmissão é 24 horas por dia e o usuário pode acompanhar, inclusive, a convivência dos peões durante os intervalos do canal aberto.