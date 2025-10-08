A Fazenda

Enquete A Fazenda 2025 quem sai: Carol, Yoná, Gui ou Dudu?

Eliminação de um deles acontece na quinta-feira, dia 9 de outubro

Escrito por Anny Malagolini
Votar na Enquete A Fazenda 17 Foto: reprodução

É fogo no feno e Carol, Yoná, Gui e Dudu estão na terceira roça do reality rural, e um deles deixará o confinamento na noite de quinta-feira, 9. Para saber quem vai sair, a enquete de A Fazenda 17 ajuda os fãs a terem ideia dos rumos do programa.

Votar na Enquete A Fazenda 17

A briga nessa roça começou com Carol indicada pela fazendeira, depois Yoná a mais votada, Gui puxado pela rival e Dudu no resta um. Agora, a enquete do DCI pode dar um prévia de quem será o terceiro eliminado. Deixe seu voto!

Um deles não poderá disputar a prova do fazendeiro, então já está na berlinda. Um dos peões ainda tem a chance de volta da roça com o chapéu do fazendeiro. Tudo isso acontece na quarta-feira, quando a votação d R7 é aberta.

Quando é a eliminação?

O resultado da roça será anunciado no programa ao vivo de quinta-feira, 9 de dezembro, que vai ao ar às 22h30 (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e na Record Plus – o streaming oficial da Record TV.

Na TV, não tem segredo e só é preciso sintonizar no canal no horário previsto.

Já para quem prefere acompanhar a eliminação pela internet, basta fazer um cadastro no site – que pode ser gratuito. No formato grátis da plataforma, que precisa de um cadastro usando nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para ter acesso ao mesmo sinal da TV e, assim, acompanhar a edição ao vivo do programa.

No entanto, para quem desejar uma versão mais completa, a Record TV oferece planos que o assinante tem acesso aos sinais de câmeras exclusivas espalhadas dentro da sede. Nesse formato, a transmissão é 24 horas por dia e o usuário pode acompanhar, inclusive, a convivência dos peões durante os intervalos do canal aberto.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Quem está na roça de A Fazenda 17: Dudu, Carol, Yoná e Gui na berlinda

Enquete A Fazenda 17 quem sai hoje: votar em Duda, Walério ou Renata

R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar na 2ª roça

Quem está na roça de A Fazenda 17: Rayane, Walério, Duda e Renata na berlinda

A Fazenda 17 vai expulsar Fernando por jogar água na cara de Tamires?

A Fazenda 17: que horas começa a 2ª Prova de Fogo hoje?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes