A Fazenda

Enquete A Fazenda 2025 quem sai: Wallas, Maria ou Duda

Eliminação acontece na quinta-feira, dia 20 de novembro

Escrito por Anny Malagolini
Votar na Enquete A Fazenda 17 Foto: Record TV

Dudu Camargo, Wallas, Maria ou Duda estão na nova roça do reality rural e um deles deixará o confinamento na noite de quinta-feira, dia 20 de novembro. Para saber quem vai sair, a enquete de A Fazenda 17 ajuda os fãs a terem ideia dos rumos do programa.

Votar na Enquete A Fazenda 17

Agora, a enquete do DCI do reality show pode dar um prévia de quem será o décimo primeiro eliminado. Deixe seu voto!

Wallas foi vetado da prova do fazendeiro e já está na berlinda.

Quando é a eliminação?

O resultado da roça será anunciado no programa ao vivo de quinta-feira, 20 de novembro, que vai ao ar às 22h30 (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e na Record Plus – o streaming oficial da Record TV.

Já para quem prefere acompanhar a eliminação pela internet, basta fazer um cadastro no site – que pode ser gratuito. No formato grátis da plataforma, que precisa de um cadastro usando nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para ter acesso ao mesmo sinal da TV e, assim, acompanhar a edição ao vivo do programa.

No entanto, para quem desejar uma versão mais completa, a Record TV oferece planos que o assinante tem acesso aos sinais de câmeras exclusivas espalhadas dentro da sede. Nesse formato, a transmissão é 24 horas por dia e o usuário pode acompanhar, inclusive, a convivência dos peões durante os intervalos do canal aberto.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial atualizada da 9º roça

R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar Wallas, Duda e Maria

Quem ganhou a prova de fogo hoje na Fazenda e quem está na baia (16/11/25)

Quem saiu de A Fazenda 2025: Matheus é eliminado

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial da 8º roça atualizada

R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar Carol, Matheus ou Toninho

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes