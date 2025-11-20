A Fazenda

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial atualizada da 9º roça

Duda, Wallas e Carol estão na roça e um deles será eliminado

Escrito por Anny Malagolini
Enquete UOL parcial quem sai de A Fazenda Foto: Record

Duda, Wallas e Maria formam a 9ª roça de A Fazenda 2025 e disputam a preferência do público para continuar no reality show da Record. Embora o resultado oficial só seja divulgado na noite desta quinta-feira (20), a enquete UOL de A Fazenda 2025 já indica quem deve ser o próximo eliminado da semana.

Aproveite e vote no R7

Enquete UOL parcial quem sai de A Fazenda

O público quer que Maria seja eliminada de A Fazenda nesta quinta, de acordo com a Enquete UOL parcial, em consulta realizada por volta da 10h30. Duda aparece em segundo lugar, enquanto Wallas é o menos votada para sair. Contudo, as porcentagens estão parecidas e a votação pode sofrer uma reviravolta.

1 – Wallas Arrais – 36,67%
2 – Duda Wendling – 35,06%
3 – Maria Caporusso – 28,28% – possível eliminada

A votação não tem valor oficial, mas serve como um termômetro da preferência do público.

Continue votando na enquete A Fazenda quem sai

A eliminação será nesta quinta-feira, 20 de novembro de 2025, a partir das 22h30, conforme mostra a programação oficial do canal.

Votar na Fazenda R7

Saber como votar no R7 votação da Fazenda 17 é essencial para participar das decisões oficias do reality show rural da Record TV. Nesta semana, mais 3 peões se enfrentam na votação popular pela permanência no programa e – automaticamente – na disputa pelo prêmio cobiçado de R$ 2 milhões.

Para anunciar quem deixou a competição, a apresentadora Adriane Galisteu vai considerar apenas os votos dados na enquete do R7, o portal oficial da Record TV na internet, que perguntou quem deve permanecer no programa.

A votação fica aberta até momentos antes do anúncio oficial da eliminação. Para votar corretamente, siga o passo a passo:

Passo 1: Primeiro visite a página oficial da Fazenda 17 no R7.com. A maneira mais fácil de fazer isso é visitar o endereço . Por lá, além das enquete oficiais, o internauta tem acesso às principais notícias do reality e informações exclusivas sobre seus participantes favoritos.

Passo 2: Depois, no topo da página, localize a enquete oficial da roça da semana e, então, escolha quem deve permanecer no reality.

Passo 3: Então, selecione a opção com nome e foto do seu participante favorito e, então, uma segunda página será aberta em seu computador. Nela, escolha a opção “Sou Humano” – o que poderá pedir que o usuário resolva um simples quebra-cabeças, para provar que a votação não esteja sendo feita por um robô.

Passo 4: Espere a confirmação do voto.

Vale lembrar que toda interatividade da Fazenda 2025, como votar no R7 ou participar do programa por meio de tweets, é uma atividade gratuita e ilimitada. Isso significa que o usuário não precisa criar nenhum cadastro ou fazer qualquer tipo de assinatura e pode votar quantas vezes quiser. Para votar mais de uma vez, basta repetir o processo.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar Wallas, Duda e Maria

Enquete A Fazenda 2025 quem sai: Wallas, Maria ou Duda

Quem ganhou a prova de fogo hoje na Fazenda e quem está na baia (16/11/25)

Quem saiu de A Fazenda 2025: Matheus é eliminado

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial da 8º roça atualizada

R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar Carol, Matheus ou Toninho

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes