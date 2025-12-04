Público já mostra rejeição a um dos peões da roça

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial Saory, Mesquita ou Tamires

Saory, Mesquita e Tamires formam a 11ª roça de A Fazenda 2025 e agora disputam a preferência do público para continuar no reality show da Record TV. O resultado oficial será revelado somente na noite desta quinta-feira (4), mas a Enquete UOL de A Fazenda 2025 já aponta quem deve ser o possível eliminado da semana.

Enquete UOL atualizada quem sai

Consultamos a parcial da enquete UOL às 00h, e identificamos um empate. Saory lidera a preferência do público para continuar no reality, enquanto Mesquita e Tamires estão praticamente empatados. No entanto, a moça apresenta uma rejeição maior e pode ser eliminada.

Parcial da Enquete UOL

1 – Saory – 50,47%

2 – Mesquita – 27,27%

3 – Tàmires – 22,25%

A enquete não é oficial, mas funciona como um termômetro da preferência do público.

Como votar na Fazenda pelo R7 oficial

Saber como votar no R7 é fundamental para participar das decisões reais do jogo. Nesta semana, três peões disputam a preferência do público e lutam pela permanência na competição que vale R$ 2 milhões.

A apresentadora Adriane Galisteu considera apenas os votos do R7, o portal oficial da Record TV. Veja como votar corretamente:

Passo 1: acesse o site oficial da Fazenda no R7.com, onde estão todas as enquetes válidas, notícias e conteúdos exclusivos dos participantes.

Passo 2: encontre, no topo da página, a enquete oficial da roça da semana e escolha quem você quer que continue no reality.

Passo 3: selecione o nome e a foto do seu peão favorito. Uma nova página abrirá pedindo a verificação “Sou Humano”, podendo exigir um pequeno quebra-cabeça para confirmar que o voto não é automatizado.

Passo 4: aguarde a confirmação do voto.

Toda a interatividade da Fazenda, incluindo votar no R7, é totalmente gratuita e sem limite de votos. Não é necessário fazer cadastro ou assinar nada: basta repetir o processo para votar quantas vezes quiser.