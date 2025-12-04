A Fazenda

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial Saory, Mesquita ou Tamires

Público já mostra rejeição a um dos peões da roça

Escrito por Anny Malagolini
R7 votação A Fazenda 17 Foto: reprodução

Saory, Mesquita e Tamires formam a 11ª roça de A Fazenda 2025 e agora disputam a preferência do público para continuar no reality show da Record TV. O resultado oficial será revelado somente na noite desta quinta-feira (4), mas a Enquete UOL de A Fazenda 2025 já aponta quem deve ser o possível eliminado da semana.

Enquete UOL atualizada quem sai

Consultamos a parcial da enquete UOL às 00h, e identificamos um empate. Saory lidera a preferência do público para continuar no reality, enquanto Mesquita e Tamires estão praticamente empatados. No entanto, a moça apresenta uma rejeição maior e pode ser eliminada.

Parcial da Enquete UOL

1 – Saory – 50,47%
2 – Mesquita – 27,27%
3 – Tàmires – 22,25%

A enquete não é oficial, mas funciona como um termômetro da preferência do público.

Como votar na Fazenda pelo R7 oficial

Saber como votar no R7 é fundamental para participar das decisões reais do jogo. Nesta semana, três peões disputam a preferência do público e lutam pela permanência na competição que vale R$ 2 milhões.

A apresentadora Adriane Galisteu considera apenas os votos do R7, o portal oficial da Record TV. Veja como votar corretamente:

Passo 1: acesse o site oficial da Fazenda no R7.com, onde estão todas as enquetes válidas, notícias e conteúdos exclusivos dos participantes.

Passo 2: encontre, no topo da página, a enquete oficial da roça da semana e escolha quem você quer que continue no reality.

Passo 3: selecione o nome e a foto do seu peão favorito. Uma nova página abrirá pedindo a verificação “Sou Humano”, podendo exigir um pequeno quebra-cabeça para confirmar que o voto não é automatizado.

Passo 4: aguarde a confirmação do voto.

Toda a interatividade da Fazenda, incluindo votar no R7, é totalmente gratuita e sem limite de votos. Não é necessário fazer cadastro ou assinar nada: basta repetir o processo para votar quantas vezes quiser.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar Mesquita, Saory ou Tamires

Enquete A Fazenda 2025 quem sai: Dudu, Tamires, Saory ou Mesquita

Quem ganhou a Prova de Fogo hoje na Fazenda 17 e quem está na baia hoje (30/11/25)

Quem saiu de A Fazenda 2025: Rayane é eliminada

R7 votação A Fazenda 17: porcentagem de quem sai hoje (27/11)

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial Ray, Mesquita ou Toninho

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes