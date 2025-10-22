Enquete UOL quem sai de A Fazenda: parcial mostra eliminação da 5º roça hoje

Saory, Nizam e Tamires estão na 5ª roça da edição e agora eles dependem do público para continuar na disputa. O resultado oficial só será anunciado na noite desta quinta-feira, dia 23 de outubro, mas a parcial da enquete UOL de A Fazenda 2025 já mostra quem deve ser o eliminado do reality show.

Aproveite e vote na enquete

Enquete UOL parcial quem sai de A Fazenda

O público quer que Nizam seja eliminado de A Fazenda nesta quinta, de acordo com a Enquete UOL parcial, em consulta realizada por volta da meia-noite. Tamires aparece em segundo lugar, e Saory é a menos votada para ser eliminada. Contudo, as porcentagens estão parecidas e a votação pode sofrer uma reviravolta.

1 – Nizam

2 – Tamires

3 – Saory

A parcial da enquete UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado nesta noite.

A eliminação será nesta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, a partir das 22h30, conforme mostra a programação oficial do canal.

A votação continuará aberta até o horário do programa ao vivo e Adriane Galisteu anunciará o nome de quem recebeu menos votos para ficar.

Votar na Fazenda R7

Saber como votar no R7 votação da Fazenda 17 é essencial para participar das decisões oficias do reality show rural da Record TV. Nesta semana, mais 3 peões se enfrentam na votação popular pela permanência no programa e – automaticamente – na disputa pelo prêmio cobiçado de R$ 2 milhões.

Para anunciar quem deixou a competição, a apresentadora Adriane Galisteu vai considerar apenas os votos dados na enquete do R7, o portal oficial da Record TV na internet, que perguntou quem deve permanecer no programa.

A votação fica aberta até momentos antes do anúncio oficial da eliminação. Para votar corretamente, siga o passo a passo:

Passo 1: Primeiro visite a página oficial da Fazenda 17 no R7.com. A maneira mais fácil de fazer isso é visitar o endereço . Por lá, além das enquete oficiais, o internauta tem acesso às principais notícias do reality e informações exclusivas sobre seus participantes favoritos.

Passo 2: Depois, no topo da página, localize a enquete oficial da roça da semana e, então, escolha quem deve permanecer no reality.

Passo 3: Então, selecione a opção com nome e foto do seu participante favorito e, então, uma segunda página será aberta em seu computador. Nela, escolha a opção “Sou Humano” – o que poderá pedir que o usuário resolva um simples quebra-cabeças, para provar que a votação não esteja sendo feita por um robô.

Passo 4: Espere a confirmação do voto.

Vale lembrar que toda interatividade da Fazenda 2025, como votar no R7 ou participar do programa por meio de tweets, é uma atividade gratuita e ilimitada. Isso significa que o usuário não precisa criar nenhum cadastro ou fazer qualquer tipo de assinatura e pode votar quantas vezes quiser. Para votar mais de uma vez, basta repetir o processo.