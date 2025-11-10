Enquete UOL quem vai para o Super Paiol A Fazenda hoje: parcial mostra resultado

A dinâmica desta semana em A Fazenda 17 vai mudar o jogo completamente. A partir de uma votação aberta ao público, dos 16 peões da disputa, os quatro menos votados pelos telespectadores serão encaminhados ao “Super Paiol”. Lá, uma nova votação define os dois menos votados, que se despedem do programa. A enquete UOL já indica quem deve se dar mal.

Enquete UOL parcial quem sai de A Fazenda

O público quer que Michelle, Maria, Matheus e Shia vão para o Super Paiol, de acordo com a Enquete UOL parcial, em consulta realizada por volta da 14h. A pergunta da enquete é “quem o público quer salvar”, e Dudu lidera a preferência da torcida.

Confira as parciais:

Dudu Camargo – 15,97% Tàmires Assis – 11,52% Saory Cardoso – 11,51% Rayane Figliuzzi – 9,95% Carol Lekker – 7,48% Duda Wendling – 5,94% Luiz Mesquita – 4,52% Toninho Tornado – 4,31% Fabiano Moraes – 4,31% Créo Kellab – 4,31% Kathy Maravilha – 4,31% Walério Araújo – 4,31% Matheus Martins – 4,10% Shia Phoenix – 3,73% Maria Caporusso – 3,03% Michelle Barros – 0,70%

A parcial da enquete UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado nesta noite, dia 10 de novembro.

O programa começa às 22h30.