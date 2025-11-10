A Fazenda

Enquete UOL quem vai para o Super Paiol A Fazenda hoje: parcial mostra resultado

Resultado será divulgado nesta noite

Escrito por Anny Malagolini
Enquete UOL quem vai para o Super Paiol A Fazenda hoje Foto: Record

A dinâmica desta semana em A Fazenda 17 vai mudar o jogo completamente. A partir de uma votação aberta ao público, dos 16 peões da disputa, os quatro menos votados pelos telespectadores serão encaminhados ao “Super Paiol”. Lá, uma nova votação define os dois menos votados, que se despedem do programa. A enquete UOL já indica quem deve se dar mal.

Enquete UOL parcial quem sai de A Fazenda

O público quer que Michelle, Maria, Matheus e Shia vão para o Super Paiol, de acordo com a Enquete UOL parcial, em consulta realizada por volta da 14h. A pergunta da enquete é “quem o público quer salvar”, e Dudu lidera a preferência da torcida.

Confira as parciais:

  1. Dudu Camargo – 15,97%
  2. Tàmires Assis – 11,52%
  3. Saory Cardoso – 11,51%
  4. Rayane Figliuzzi – 9,95%
  5. Carol Lekker – 7,48%
  6. Duda Wendling – 5,94%
  7. Luiz Mesquita – 4,52%
  8. Toninho Tornado – 4,31%
  9. Fabiano Moraes – 4,31%
  10. Créo Kellab – 4,31%
  11. Kathy Maravilha – 4,31%
  12. Walério Araújo – 4,31%
  13. Matheus Martins – 4,10%
  14. Shia Phoenix – 3,73%
  15. Maria Caporusso – 3,03%
  16. Michelle Barros – 0,70%

A parcial da enquete UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado nesta noite, dia 10 de novembro.

O programa começa às 22h30.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Quem saiu de A Fazenda 2025: Yoná é a 7ª eliminada

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial mostra quem fica na 7ª roça

Enquete A Fazenda 2025 quem sai: Ray, Yoná ou Tamires

R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar na 7ª roça hoje

Martina foi expulsa da Fazenda 17 ou não?

Quem saiu de A Fazenda 2025: Will é o 6º eliminado

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes