Expulsão na Fazenda 17 após beijo de Carol em Yoná sem consentimento

A madrugada deste sábado, 11, pegou fogou em A Fazenda 17. Após a festa, os peões tiveram um acalorado bate-boca, que terminou com água na cara e selinho de Carol em Yoná, mas sem consentimento. O público agora pede expulsão da modelo.

Vai ter expulsão em A Fazenda 17?

A briga entre os participantes teve ponto alto na madrugada quando os peões voltaram para a sede e não encontraram seus edredons, que foram escondidos por Yoná. Durante um bate-boca, Carol jogou água no rosto de Yoná, o que até então não é considerado agressão e, por isso, não se torna motivo de expulsão. No entanto, a modelo não parou por aí e beijou a rival.

Na Fazenda 11, por exemplo, Phellipe foi expulso após fazer o mesmo com Monique, o que leva o público do reality show a pedir que o mesmo aconteça com Carol.

Em conversa no confinamento, a peoa se defendeu disse que não assediou Yoná. “Tem câmera, tem tudo filmado. Eu falei ‘beija na minha boca’ e ela beijou. Não adianta, Duda! Não dá! Tem muita gente vendo!”

Nas redes sociais, a situação dividiu opiniões. “Ela beijou a Yoná sem consentimento, isso é grave! Em outra edição, quando foi um homem, ele foi expulso. Direitos iguais! Se há regra, tem que valer pra todos. Carol deve ser expulsa hoje!”, comentou uma seguidora.

Outra fã do programa também acredita que a participante deve ser expulsa. “Pelo regulamento do programa, beijo roubado ou forçado são considerados crimes contra a dignidade sexual, portanto CAROL EXPULSA”.