Gaby Spanic é expulsa de A Fazenda 17 após tapa na cara

Atriz venezuelana pediu para sair após agressão em Tamires

Escrito por Anny Malagolini
Gaby Spanic Foto: Record TV

A atriz de Ususpadora, Gaby Spanic, deu um tapa em Tamires durante dinâmica deste domingo, 19, em A Fazenda 17. Após a agressão, a artista anunciou que estava desistindo do programa, mas já ciente que seria expulsa.

O que aconteceu com Gaby Spanic?

Para quem não acompanha o reality, Tamires é aliada de Gaby Spanic no programa, e o tapa na cara não passou de uma encenação para que a atriz mexicana saísse do programa. A artista estaria cansada da produção do reality.

Durante a dinâmica deste domingo, que será exibida só na segunda-feira, os participantes tinham que escolher um rival para criar um polêmica, mas Gaby escolheu uma amiga.

“Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tamires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor. Obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência! Eu não sou dessas pessoas que subestimam a inteligência do público. Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam”, disse a eterna Usurpadora.

Logo depois, a atriz acionou a produção e afirmou que estava desistindo. Dudu Camargo ainda tentou insistir para que não saísse, mas ela não mudou de opinião.

No sábado, 18, Martina e Tamires protagonizaram uma acalorada discussão, e em certo momento Tamires jogou o spray do desodorante na rival. Martina tentou tomar o produto da mão da peoa, o que foi interpretado por parte do público como uma agressão, mas nada foi feito. Por isso, Gaby Spanic decidiu tomar uma atitude.

