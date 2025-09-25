A Fazenda

Parcial da enquete: quem sai de A Fazenda 17 na primeira roça

Gabily lidera preferência do público

A primeira roça está perto de ter um resultado nesta quinta-feira, 25, e Fabiano, Gabily ou Carol devem ser eliminados. A parcial da enquete UOL já mostra quem sai de A Fazenda hoje. Com a eliminação, restarão 25 participantes.

Resultado da enquete UOL

Na enquete do UOL, a disputa da roça mostra que Carol Lekker deve ser eliminada com 29,75% dos votos. Apesar ter conseguido ficar na casa após ser infiltrada, a peoa não aparece como a mais preferida do público.

Fabiano 35,12% tem dos votos para ficar e Gabily outros 35,13%. Se a porcentagem se confirmar, os dois continuam no jogo.

Votar R7.com 

A votação do R7.com é a oficial para definir quem fica e quem sai de A Fazenda 2025, ela não apresenta parcial durante a votação e só revela seus números no momento da eliminação de um peão na noite de quinta. A dinâmica dela é para ficar, assim como a do UOL e algumas outras extraoficiais, ou seja, o público vota no peão que deseja que continue no jogo e não em quem deseja eliminar.

Para votar não é necessário ter conta no R7.com e nem pagar nada para ter acesso a enquete da roça, é só ir até o site da Record TV, clicar na aba de A Fazenda 17 e em seguida na votação.

É então necessário escolher o peão que deseja que continue no jogo, passar pela verificação de robôs e confirmar a decisão. O botão “votar novamente” permite que o usuário repita o processo rapidamente quantas vezes quiser, pois não há limite por IP. A votação é liberada para qualquer fã do programa, mas o site oficial informa que são válidos apenas os votos em território nacional.

A roça desta semana será encerrada no programa ao vivo de A Fazenda 17 de hoje na Record TV, que começará às 22h30 e ficará no ar até 00h, segundo a programação oficial.

