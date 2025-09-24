A Fazenda

A Fazenda 2025: enquete UOL parcial mostra quem volta da 1ª roça

Votação termina no programa ao vivo desta quinta-feira

Escrito por Anny Malagolini
enquete UOL parcial a fazenda Foto: Record TV

Gabily, Faniano e Carol encaram a roça desta semana em A Fazenda 2025 e agora dependem do público para continuar na disputa pelo prêmio milionário. O resultado oficial será revelado ao vivo na quinta-feira (25), mas a parcial da enquete UOL já indica quem deve ser o próximo eliminado do reality da Record.

Enquete UOL parcial aponta quem sai de A Fazenda 2025

Segundo a parcial da enquete UOL, Gabily aparece como a mais cotada para deixar o programa. Em consulta feita na madrugada de quinta-feira, ela já somava 45% das intenções de voto.

Carol Lekker vinha em seguida com 36,42%, enquanto Fabiano aparecia bem atrás, com apenas 18,5%.

Vale lembrar que a enquete do UOL não interfere no resultado oficial, que é decidido exclusivamente pelos votos registrados no site da Record.

O peão Dudu Camargo é o fazendeiro

Quando será a eliminação de A Fazenda 2025

A eliminação acontece na quinta-feira, a partir das 22h30 (horário de Brasília), ao vivo, logo após a novela. A votação segue aberta até o início do programa, quando Adriane Galisteu anunciará quem deixa a sede em Itapecerica da Serra.

Próximas datas do reality:

Quarta-feira (24): Prova do Fazendeiro ao vivo
Quinta-feira (25): Prova valendo imunidade
Sexta-feira (26): flash ao vivo da festa
Sábado (27): exibição dos melhores momentos da festa
Domingo (28): convivência dos peões e prova de fogo

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar Carol, Gabily ou Fabiano

A Fazenda 17: Dudu é quem ganhou a Prova do Fazendeiro

Quem está na roça de A Fazenda 17: quem votou em quem hoje (23/09)

A Fazenda 17: Rayanne faz 1ª distribuição de tarefas

A Fazenda 17: Rayanne é quem ganhou a Prova do Fazendeiro e quem está na roça

Quem está na 1ª baia de A Fazenda 17 e como vai funcionar

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes