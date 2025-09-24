A Fazenda 2025: enquete UOL parcial mostra quem volta da 1ª roça

Gabily, Faniano e Carol encaram a roça desta semana em A Fazenda 2025 e agora dependem do público para continuar na disputa pelo prêmio milionário. O resultado oficial será revelado ao vivo na quinta-feira (25), mas a parcial da enquete UOL já indica quem deve ser o próximo eliminado do reality da Record.

Enquete UOL parcial aponta quem sai de A Fazenda 2025

Segundo a parcial da enquete UOL, Gabily aparece como a mais cotada para deixar o programa. Em consulta feita na madrugada de quinta-feira, ela já somava 45% das intenções de voto.

Carol Lekker vinha em seguida com 36,42%, enquanto Fabiano aparecia bem atrás, com apenas 18,5%.

Vale lembrar que a enquete do UOL não interfere no resultado oficial, que é decidido exclusivamente pelos votos registrados no site da Record.

O peão Dudu Camargo é o fazendeiro

Quando será a eliminação de A Fazenda 2025

A eliminação acontece na quinta-feira, a partir das 22h30 (horário de Brasília), ao vivo, logo após a novela. A votação segue aberta até o início do programa, quando Adriane Galisteu anunciará quem deixa a sede em Itapecerica da Serra.

Próximas datas do reality:

Quarta-feira (24): Prova do Fazendeiro ao vivo

Quinta-feira (25): Prova valendo imunidade

Sexta-feira (26): flash ao vivo da festa

Sábado (27): exibição dos melhores momentos da festa

Domingo (28): convivência dos peões e prova de fogo