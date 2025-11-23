A Fazenda

Quem ganhou a Prova de Fogo hoje na Fazenda e os moradores da baia (23/11/25)

Quatro peões estão na baia

Saory foi quem ganhou a Prova de Fogo hoje em A Fazenda 17, em disputa realizada neste domingo, 23 de novembro, no reality da Record. Graças ao poder do lampião, agora está nas mãos da peoa a chance de interferir na formação da próxima roça que acontece terça-feira, dia 25.

Quem está na baia após a prova de fogo?

Com a vitória de Tamires na prova de fogo deste domingo, os peões Luiz Otávio Mesquita, Maria Caporusso, Kathy Maravilha e Tamires Assis estão na baia.

Aqueles que vão para a baia não pode usufruir das regalias da sede, como por exemplo o chuveiro. Os moradores precisam tomar banho com água fria na área externa do confinamento.

Além disso, os moradores não podem utilizar o banheiro da sede. Então, se um morador da baia use o reservado – seja durante o dia ou uma festa – a produção avisa que um regra foi quebrada e dá punição a todo o grupo.

O único momento em que é permitido que um morador da baia use o banheiro da sede é quando todos os participantes ficam confinados na casa à pedido da produção, que pode estar construindo o cenário da festa ou em manutenção externa.

Os moradores da baia ainda precisam obedecer a um toque de recolher e deixar a sede assim que a produção solta um aviso sonoro.

Saory é a fazendeira da semana e deve indicar Wallas para a roça da semana.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

