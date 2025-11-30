A Fazenda

Quem ganhou a Prova de Fogo hoje na Fazenda 17 e quem está na baia hoje (30/11/25)

Poder do lampião vai apimentar formação da roça

Escrito por Anny Malagolini
Quem ganhou a Prova de Fogo hoje na Fazenda Foto: Record TV

Carol Lekker foi quem ganhou a Prova de Fogo hoje em A Fazenda 17, em disputa realizada neste domingo, 30 de novembro, no reality da Record. Graças ao poder do lampião, agora está nas mãos da peoa a chance de interferir na formação da próxima roça que acontece terça-feira, dia 2 de dezembro.

O poder laranja da peoa é o seguinte: “Hoje você começa o Resta Um e também faz o veto da prova do fazendeiro.

Quem está na baia após a prova de fogo?

Com a vitória de Carol na prova de fogo deste domingo, os peões Duda, Fabiano, Mesquita e Toninho estão na baia.

Aqueles que vão para a baia não pode usufruir das regalias da sede, como por exemplo o chuveiro. Os moradores precisam tomar banho com água fria na área externa do confinamento.

Além disso, quem está na baia não pode utilizar o banheiro da sede. Então, se um morador da baia use o reservado – seja durante o dia ou uma festa – a produção avisa que um regra foi quebrada e dá punição a todo o grupo.

O único momento em que é permitido que um morador da baia use o banheiro da sede é quando todos os participantes ficam confinados na casa à pedido da produção, que pode estar construindo o cenário da festa ou em manutenção externa.

Os moradores da baia ainda precisam obedecer a um toque de recolher e deixar a sede assim que a produção solta um aviso sonoro.

Walério é o fazendeiro da semana.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Quem saiu de A Fazenda 2025: Rayane é eliminada

R7 votação A Fazenda 17: porcentagem de quem sai hoje (27/11)

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial Ray, Mesquita ou Toninho

Enquete A Fazenda 2025: quem sai entre Mesquita, Ray ou Toninho

Creo vai ser expulso da Fazenda 17 ou não?

R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar Fabiano, Maria ou Kathy

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes