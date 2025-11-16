A Fazenda

Quem ganhou a prova de fogo hoje na Fazenda e quem está na baia (16/11/25)

Nove peões participaram da Prova de Fogo deste domingo

Escrito por Anny Malagolini

Tamires foi quem ganhou a Prova de Fogo hoje em A Fazenda 17, em disputa realizada neste domingo, 16 de novembro, no reality da Record. Graças ao poder do lampião, agora está nas mãos da peoa a chance de interferir na formação da próxima roça que acontece terça-feira, dia 18.

Quem está na baia após a prova de fogo?

Com a vitória de Tamires na prova de fogo deste domingo, os peões Dudu, Carol, Toninho e Kathy foram parar na baia.

Aqueles que vão para a baia não pode usufruir das regalias da sede, como por exemplo o chuveiro. Os moradores precisam tomar banho com água fria na área externa do confinamento.

Além disso, os moradores não podem utilizar o banheiro da sede. Então, se um morador da baia use o reservado – seja durante o dia ou uma festa – a produção avisa que um regra foi quebrada e dá punição a todo o grupo.

O único momento em que é permitido que um morador da baia use o banheiro da sede é quando todos os participantes ficam confinados na casa à pedido da produção, que pode estar construindo o cenário da festa ou em manutenção externa.

Os moradores da baia ainda precisam obedecer a um toque de recolher e deixar a sede assim que a produção solta um aviso sonoro.

Saory é a fazendeira da semana e deve indicar Wallas para a roça da semana.

