Quem saiu de A Fazenda 2025: Matheus é eliminado

11 peões continuam na disputa

Matheus foi eliminado de A Fazenda 2025 nesta quinta-feira, 13 de novembro. O peão não conseguiu vencer a disputa contra Toninho e Carol, que seguem na competição pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Porcentagem eliminação da Matheus em A Fazenda

Nesta quinta, Matheus se tornou o décimo eliminada do reality show, confirmando a votação da enquete do público do DCI. O peão recebeu apenas 28,95% dos votos para ficar.

Agora, o eliminado cumpre uma agenda de entrevistas nos próximos dias após sua eliminação. A primeira é logo depois do fim do programa ao vivo na Record, quando a cantora conversar com Lucas Selfie na “Cabine de Descompressão”. O papo é transmitido exclusivamente para os assinantes do RecordPlus.

Quem continua em A Fazenda 17?

Agora, restam os seguintes peões no reality show: Créo Kellab, Walério Araújo, Wallas Arrais, Fabiano Moraes, Dudu Camargo, Luiz Otávio Mesquita e Toninho Tornado.

Já entre as mulheres, a disputa continua com Maria Caporusso, Saory Cardoso, Kathy Maravilha, Támiris Assîs. Divididos entre personalidades da música, televisão, moda e internet, os peões entram no reality rural da Record para disputar o prêmio milionário e encarar provas, roças e a convivência intensa que marca o programa.

Gabily, Renata, Gui Boury, Fernando, Will Guimarães, Yoná, Michelle, Shia e Matheus já foram eliminados. Gaby Spanic e Martina foram expulsas.

