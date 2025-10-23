Quem saiu de A Fazenda 2025: Nizam é o 5º eliminado

O ex-BBB Nizam Hayek foi eliminado de A Fazenda 2025 nesta quinta-feira, 23 de outubro, com 18,57% dos votos. O peão não conseguiu vencer a disputa contra Yoná e Rayane, que seguem na competição pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Nizam Hayek foi quem saiu de A Fazenda 2025

Nesta quinta, Nizam se tornou a quinto eliminada do reality show, confirmando a votação da enquete do público do DCI. O peão foi parar na roça após ser o mais votado pelos participantes. Ele puxou Michelle da baia, mas a jornalista se tornou a fazendeira. Saory, que também estava na berlinda, foi indicada pelo fazendeiro Matheus, foi a menos votada do público. Tamiris sobrou no resta um.

Agora, o eliminado cumpre uma agenda de entrevistas nos próximos dias após sua eliminação. A primeira é logo depois do fim do programa ao vivo na Record, quando a cantora conversar com Lucas Selfie na “Cabine de Descompressão”. O papo é transmitido exclusivamente para os assinantes do RecordPlus.

Quem continua em A Fazenda 17?

Restam os seguintes peões no reality show: Créo Kellab, Walério Araújo, Wallas Arrais, Fabiano Moraes, Dudu Camargo, Luiz Otávio Mesquita, Matheus Martins, Will Guimarães e Toninho Tornado.

Já entre as mulheres, a disputa continua com Maria Caporusso, Saory Cardoso, Michelle Barros, Kathy Maravilha, Támiris Assîs, Yoná Sousa e Martina Sanzi. Divididos entre personalidades da música, televisão, moda e internet, os peões entram no reality rural da Record para disputar o prêmio milionário e encarar provas, roças e a convivência intensa que marca o programa.

Gabily, Renata, Gui Boury e Fernando já foram eliminados. Gaby Spanic foi expulsa.