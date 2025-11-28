Quem saiu de A Fazenda 2025: Rayane é eliminada

Rayane foi quem saiu de A Fazenda 2025 nesta quinta-feira, 27 de novembro. A peoa não conseguiu vencer a disputa contra Mesquita e Toninho, que seguem no top 10 da competição pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Porcentagem eliminação da Rayane em A Fazenda

Nesta quinta, a namorada de Belo foi eliminado do reality show, confirmando a votação da enquete do público do DCI. Rayane recebeu apenas 28,63% dos votos para ficar, porcentagem pequena perto dos rivais.

A eliminada cumpre uma agenda de entrevistas nos próximos dias após sua eliminação. A primeira é logo depois do fim do programa ao vivo na Record, quando a cantora conversar com Lucas Selfie na “Cabine de Descompressão”. O papo é transmitido exclusivamente para os assinantes do RecordPlus.

Quem continua em A Fazenda 17?

Agora, restam os seguintes peões no reality show: Walério Araújo, Wallas Arrais, Fabiano Moraes, Dudu Camargo, Luiz Otávio Mesquita e Toninho Tornado.

Já entre as mulheres, a disputa continua com Maria Caporusso, Saory Cardoso, Kathy Maravilha, Támiris Assîs. Divididos entre personalidades da música, televisão, moda e internet, os peões entram no reality rural da Record para disputar o prêmio milionário e encarar provas, roças e a convivência intensa que marca o programa.

Gabily, Renata, Gui Boury, Fernando, Will Guimarães, Yoná, Michelle, Shia, Matheus, e agora Rayane já foram eliminados. Gaby Spanic, Martina e Creo foram expulsos.