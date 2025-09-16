Saiba como assistir ao reality show ao vivo e pelo Pay-per-view

Saiba como assistir A Fazenda 2025 online e opção 24 horas por dia

Saiba como assistir A Fazenda 2025 online e opção 24 horas por dia

plaA temporada de A Fazenda 2025 está no ar e, pelos próximos três meses, o público vai acompanhar os 26 convidados famosos na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões – e muito fogo no feno, claro. Para quem não quer perder nenhum minuto do reality rural, a emissora vai disponibilizar diversas câmeras exclusivas para os assinantes da Record Plus. Veja abaixo como assistir o programa.

Onde assistir A Fazenda 2025?

O público pode assistir A Fazenda 2025 pela TV aberta e também pelo Record Plus, plataforma da Record. O streaming permite assistir o reality rural gratuitamente, mas apenas enquanto o programa estiver no ar. Assim, quem não estiver perto da TV pode ter acesso ao sinal da Record através da plataforma.

Os fãs do programa que quiserem assistir o reality ao vivo 24 horas precisam ter um assinatura paga. Quem optar pelo plano pago tem acesso a nove sinais exclusivos de A Fazenda, além de todo conteúdo da Record disponível na plataforma.

Como assistir A Fazenda 2025 pela internet

Como assistir A Fazenda 2025 na internet é simples: pela Record Plus. Os fãs podem acompanhar tanto o programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu, quanto as câmeras 24 horas do Pay-per-view.

Na primeira opção, é necessário ter uma conta gratuita na plataforma streaming, já na segunda é necessário ser assinante do serviço.

Caso já tenha seu login e senha em mãos, vamos te mostrar o passo a passo para assistir a programação em tempo real da Record.

1 – Acesse e clique em “Eu já tenho uma conta”. Coloque o seu e-mail e insira a senha que você criou.

2 – Como é possível criar alguns perfis diferentes para que várias pessoas usem uma mesma conta, você deve selecionar o que você usará.

3 – Depois, vá na aba “No Ar”, na lateral superior esquerda da plataforma. Clique em “Record TV.

Programação semanal do reality show

Exibida de domingo a domingo, A Fazenda conta com atividades diferentes todos os dias. Por isso, é importante ficar de olho na agenda do programa para não perder os momentos mais importantes.

Segunda-feira (22h30) – prova de fogo

Terça-feira (22h30) – formação de roça ao vivo

Quarta-feira (22h30) – prova do fazendeiro ao vivo

Quinta-feira (22h30) – eliminação ao vivo

Sexta-feira (22h30) – convivência dos peões e começo da festa

Sábado (22h30) – melhores momentos da festa

Domingo (23h00) – convivência dos peões