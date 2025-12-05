Tamires é eliminada de A Fazenda 2025 na 12ª roça

Tamires foi quem saiu de A Fazenda 2025 nesta quinta-feira, 4 de dezembro. A peoa não conseguiu vencer a disputa contra Mesquita e Saory, que seguem no top 9 do reality pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Porcentagem eliminação da Tamires em A Fazenda

Nesta quinta, Tamires foi eliminada do reality show, confirmando a votação da enquete do público do DCI. O influencer recebeu apenas 21% dos votos para ficar, porcentagem pequena perto dos rivais.

Antes dela, Rayane Figliuzzi deixou o reality no fim de novembro com apenas 28,63% dos votos para continuar no jogo, índice que reforçou sua baixa popularidade na casa.

Com a eliminação mais recente, restam apenas nove participantes no confinamento: Walério Araújo, Wallas Arrais, Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Toninho Tornado seguem representando os homens. Entre as mulheres, continuam na competição Maria Caporusso, Saory Cardoso, Kathy Maravilha.

Ao longo da temporada, diversas saídas movimentaram o jogo. Gabily, Renata Müller, Gui Boury, Fernando Sampaio, Will Guimarães, Yoná Sousa, Michelle Barros, Shia Phoenix e Matheus Martins já foram eliminados em roças. Além disso, três participantes deixaram o programa por expulsão: Gaby Spanic, Martina Sanzi e Créo Kellab.

A edição de A Fazenda 2025 vai terminar em 18 de dezembro, uma quinta-feira. A atração vai ao ar a partir das 22h30.