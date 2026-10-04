A Fazenda

Veja a Prova de Fogo hoje (04/10): que horas começa a disputa da Fazenda 18

Acompanhe a prova

Escrito por Anny Malagolini
Que horas é a Prova de Fogo de A Fazenda 18 Foto: Record TV
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A terceira Prova de Fogo de A Fazenda 18 será realizada neste domingo, 4 de outubro, e definirá o dono dos Poderes do Lampião e os peões que ficarão na baia nos próximos dias. Saiba que horas começa a disputa e como assistir em tempo real.

Que horas é a Prova de Fogo de A Fazenda 18

Mesmo com eleição, a Prova de Fogo está prevista para começar às 23h, com transmissão ao vivo. Será realizado um sorteio para definir quem serão os peões que vão ter a chance de competir. Os jogadores que tiverem sorte vão para o Provódromo, enquanto os demais aguardam o resultado na sede. A dinâmica pode envolver agilidade, habilidade ou conhecimentos gerais.

Após a definição do vencedor da Prova de Fogo, o público também irá conhecer os peões que irão para a baia. Os perdedores vão direto para o quartinho do lado de fora da sede e também puxam outros rivais para acompanhá-los. Os escolhidos não podem usar as dependências da casa enquanto estiverem cumprindo o castigo, mediante punição para todos os confinados.

Qual o poder da Chama Laranja da semana?

O público é quem decide qual será o poder da Chama Vermelha nesta semana em A Fazenda 18. A votação está aberta até este domingo, e o resultado será revelado antes da realização da Prova de Fogo. A vantagem escolhida pelos espectadores será entregue ao vencedor da disputa.

As opções apresentadas pela Record são:

A: imunizar três peões no Resta Um, podendo incluir a si mesmo;
B: escolher um peão e assumir a decisão de quem ele salvaria no Resta Um.

A escolha interfere diretamente na dinâmica da segunda Roça da temporada. Caso a opção A seja escolhida, o dono da Chama Vermelha terá o poder de decidir quem será vetado da Prova do Fazendeiro. Já na opção B, o vencedor da Prova de Fogo poderá proteger um dos roceiros do veto — inclusive a si próprio.

O vencedor da Prova de Fogo receberá o poder escolhido pelo público e terá acesso ainda a uma segunda vantagem, que será mantida em segredo até a formação da Roça. Na terça-feira (29), o participante precisará escolher entre o poder da Chama Vermelha, definido pelos espectadores, e o segundo poder, revelado somente durante a formação da berlinda.

A dinâmica faz parte da formação da segunda Roça de A Fazenda 18 e pode interferir diretamente na composição da berlinda e na disputa pela permanência no reality.

Como assistir a Prova de Fogo hoje pela internet?

Para acompanhar a competição e saber quem está na Baia, siga os passos:

Passo 1: acesse o RecordPlus diretamente no navegador do seu celular ou smartphone em ) ou faça o download do aplicativo na App Store ou Google Play.

Passo 2: na página inicial, você encontrará duas opções “Faça um teste grátis” ou a assinatura. Escolha a alternativa que dá direito pay-per-view e faça o cadastro para ter acesso ao sinal da Record, incluindo a programação local de cada região e trechos de conteúdos da emissora, e ao reality durante 24 horas.

Passo 3: preencha os campos com seus dados, incluindo nome, e-mail e escolha uma senha. Se preferir, você também pode usar as informações do Facebook ou Google para agilizar o processo. Em seguida, insira a forma de pagamento e conclua a assinatura.

Passo 4: clique em no “No ar” no canto superior da tela e selecione A Fazenda 2026. As provas são transmitidas pelo sinal 1.

Leia também:

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
adriana recebe notícia da morte de rick

Adryana é surpreendida ao vivo com notícia da morte de Rick em momento constrangedor…

Adryana é quem saiu de A Fazenda 18: veja porcentagem

Adryana é quem saiu de A Fazenda 18: veja porcentagem

Daniel Erthal expulso de A Fazenda 18: veja vídeo da suposta agressão

Daniel Erthal expulso de A Fazenda 18: veja vídeo da suposta agressão

Enquete UOL A Fazenda 18

Enquete UOL A Fazenda 18: Daniel Erthal lidera e Adryana Ribeiro aparece em 3º

R7 votação A Fazenda 18

R7 votação A Fazenda 18: votar para eliminar Adryana, Daniel ou Maíra

quem ganhou a Prova do Fazendeiro

A Fazenda 18: Sérgio é quem ganhou a Prova do Fazendeiro

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes