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Giro do Agro: armazenagem, acordo Mercosul-UE e renegociação de dívidas rurais

Confira os principais destaques do agronegócio brasileiro

Escrito por Mauricio Picazo Galhardo
agricultura agro
Foto: getty images
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A capacidade de armazenagem brasileira, o comércio com a União Europeia e as dificuldades financeiras enfrentadas pelos produtores estão entre os assuntos que movimentam o agronegócio. Nesta edição do Giro do Agro, a coluna reúne também informações sobre os custos de produção em São Paulo, o desempenho da agroindústria e os investimentos em inovação e sanidade animal.

PROGRAMA NACIONAL DE ARMAZENAGEM

A Câmara dos Deputados deu um passo para enfrentar um dos gargalos da infraestrutura agrícola brasileira. Em 4 de novembro, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aprovou parecer favorável ao projeto de lei que cria o Programa Nacional de Armazenagem e Secagem da Produção Agropecuária (PNAS).

A proposta prevê condições de crédito favorecidas para a construção, ampliação e modernização de silos, armazéns e unidades de secagem. A medida busca reduzir a distância entre o volume produzido nas lavouras e a estrutura disponível para guardar os grãos.

O desafio é expressivo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o Brasil tinha capacidade útil de armazenagem de 233,8 milhões de toneladas no segundo semestre de 2025. Para a safra 2025/2026, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima uma produção de 361,7 milhões de toneladas de grãos. O projeto ainda precisa passar pelas demais etapas de tramitação na Câmara.

ACORDO MERCOSUL–UNIÃO EUROPEIA

As exportações do agronegócio brasileiro para a União Europeia cresceram nos primeiros meses de aplicação provisória do acordo comercial entre os dois blocos. Entre maio e setembro de 2026, as vendas do setor ao mercado europeu somaram US$ 12,21 bilhões, alta de 14,8% em relação ao mesmo intervalo de 2025.

Os números são do sistema Agrostat, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), e mostram o desempenho das negociações comerciais no período. O Acordo de Parceria entre Mercosul e União Europeia completou seis meses de aplicação provisória em novembro, abrindo uma nova etapa nas relações comerciais entre os dois blocos.

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS RURAIS

A crise de renda no campo e as dificuldades para renegociar financiamentos rurais foram temas de reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), em Brasília. O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Geraldo Melo Filho, participou do encontro e apresentou um diagnóstico da situação enfrentada pelos produtores.

Durante a reunião-almoço, Melo Filho defendeu mudanças nas regras federais de renegociação das dívidas. A proposta é ampliar o alcance das medidas para incluir agricultores e pecuaristas que sofreram diferentes tipos de perdas e enfrentam dificuldades para manter seus compromissos financeiros.

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DOS REBANHOS

Termina em 30 de novembro o prazo para os produtores rurais de São Paulo atualizarem o cadastro dos animais mantidos em suas propriedades. A declaração deve ser feita no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

A campanha do segundo semestre começou em 1º de novembro e é coordenada pela Defesa Agropecuária. A atualização contempla todas as espécies existentes nas propriedades e integra as ações de controle e acompanhamento sanitário dos rebanhos. A declaração semestral passou a ser obrigatória após o fim da vacinação contra a febre aftosa, em 2023.

PREÇOS DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

Rações, suplementos minerais, defensivos agrícolas e combustíveis ficaram mais caros em São Paulo em setembro. É o que aponta a 56ª edição do Relatório de Acompanhamento Mensal dos Preços de Insumos, divulgado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP), em outubro de 2026.

Entre as variações registradas, o sal energético com 12% de proteína bruta e 7,6% de nitrogênio não proteico apresentou alta de 13%. Já o sal mineral com 90 gramas de fósforo subiu 10,6%. Nos combustíveis, os aumentos foram de 4% para o etanol, 1,9% para o diesel e 0,1% para a gasolina.

Na direção contrária, adubos e corretivos tiveram redução de preços. Os medicamentos, por sua vez, permaneceram estáveis. O relatório é elaborado pelo Departamento Econômico da FAESP e acompanha as oscilações dos custos de produção no campo.

ÍNDICE DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL (PIMAGRO)

A produção agroindustrial brasileira voltou a recuar em agosto, prolongando uma sequência de resultados negativos. Na comparação com o mesmo mês de 2025, a atividade registrou queda de 2,7%, a quarta retração interanual consecutiva.

O desempenho também ficou negativo no acumulado do ano. De janeiro a agosto de 2026, a agroindústria apresentou retração de 1,0%, segundo o Índice de Produção Agroindustrial (PIMAgro), elaborado pelo FGV Agro. Os números apontam perda de ritmo da atividade industrial ligada ao agronegócio.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO AGRO

A conectividade rural, a inteligência artificial e a formação de profissionais para acompanhar as novas tecnologias estiveram no centro das discussões do Comitê de Inovação da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag). A segunda reunião do grupo foi realizada em 29 de outubro e reuniu representantes de empresas e instituições.

O encontro abriu espaço para a apresentação de experiências práticas e para o debate sobre a adoção de soluções digitais nas diferentes cadeias produtivas. A discussão envolveu desafios de infraestrutura e qualificação necessários para ampliar o uso da tecnologia no campo.

SANIDADE ANIMAL NAS AMÉRICAS

A cooperação entre países e os investimentos em sanidade animal estiveram entre os temas da 28ª Conferência da Comissão Regional para as Américas da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). Realizado em Assunção, no Paraguai, entre 2 e 6 de novembro, o evento contou com a participação do diretor-geral do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), Muhammad Ibrahim.

Na abertura, que teve a presença do presidente paraguaio, Santiago Peña, foram reunidas autoridades e representantes de instituições ligadas à produção agropecuária. Ibrahim também defendeu o fortalecimento da prevenção, da vigilância epidemiológica e da cooperação entre os setores público e privado para ampliar a sustentabilidade dos sistemas agroalimentares.

(Com informações de assessorias)

Picazo Galhardo
Mauricio Picazo Galhardo

Mauricio Picazo Galhardo, jornalista e colunista especializado em agronegócio

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