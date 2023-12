Quem vai para o BBB 24? Boninho entrega quem são participantes

Boninho, o big boss, já começou a soltar dicas de quem vai para o BBB 24, e para isso divulgou uma série de desenhos de personagens.

O BBB 24 tem estreia marcada para 8 de janeiro, segunda-feira, logo após a novela "Terra e Paixão". Apesar do número de participantes ainda não ter sido divulgado oficialmente, o elenco deve ser composto por ao menos 20 pessoas, como nos últimos anos.

Mesmo que ainda o reality estava seja cheio de suspenses, os fãs do d já seguiram as pistas do diretor e criaram uma lista de possíveis participantes. Veja os nomes cotados para o BBB 24 até agora.

Flora Matos vai para o BBB 24?

Um dos desenhos mostrados por Boninho mostra um avião, que rapidamente foi relacionado à cantora Flora Matos, 35 anos, já que, recentemente, a artista emplacou um grande hit com a música "Piloto", que viralizou no TikTok. Além disso, ela seria uma participante polêmica, pois está constantemente envolvida em brigas com dezenas de outros famosos no Twitter.

Flora é uma cantora de rap que iniciou a carreira na música em 2009. Desde então, ela já lançou três álbuns de estúdio: "Eletrocardiograma" (2017), "Do Lado de Flora" (2020) e "Flora de Controle" (2021). No Spotify, ela conta com mais de 5 milhões de ouvintes mensais e 590 mil seguidores no Instagram.

Relacionado: Kéfera vai para o BBB 24?

Quem vai para o BBB 24 pode incluir Chico Moedas

Outro nome que está sendo muito citado nas redes sociais é o do influenciador digital Chico Moedas, de 27 anos. Isso porque Boninho mostrou uma imagem com um homem sacodindo os bolsos, como se estivesse sem dinheiro, o que os internautas acreditam ser uma referencia ao investidor de Bitcoins.

Chico ficou conhecido por participar das lives do streamer Casimiro Miguel, mas foi através do namoro relâmpago com Luísa Sonza que o jovem ganhou projeção nacional. Com apenas dois meses de relacionamento, a loira lançou a música "Chico", se declarando para o amado, que viralizou na web e alcançou o topo das paradas do Spotify.

Menos de um mês depois, Sonza revelou em entrevista a Ana Maria Braga que havia sido traída pelo namorado, o qual ficou com uma mulher em um banheiro de um bar, e que o relacionamento chegou ao fim.

Gustavo Tubarão

Boninho também mostrou um desenho de um fazendeiro segurando alguns legumes, o que fez com que os internautas acreditassem que se trata do influenciador digital Gustavo Tubarão, 24 anos, que soma mais de 9 milhões de seguidores em sua página no Instagram e outros 10 milhões no TikTok.

Em suas redes sociais, o famoso sempre aparece usando um chapéu de cowboy e tem o perfil de 'agroboy', mostrado no desenho do big boss. Além disso, todo ano o elenco conta com algum homem no estilo fazendeiro.

Quem vai para o BBB 24 pode incluir Gabi Melim

O nome de Gabi Melim, de 29 anos, já circula nas redes sociais há meses como uma das supostas participantes do BBB 24 e agora ganha mais força com a publicação de Boninho, que postou o desenho de uma mulher com um microfone nas mãos.

Gabi é famosa por fazer parte do trio musical Melim, ao lado dos irmãos, que emplacou o hit "Meu Abrigo" em 2018. Depois de lançarem cinco álbuns - "Melim" (2018), "Eu Feat. Você" (2020), "Amores e Flores" (2021), "Deixa Vir do Coração" (2021) e "Quintal" (2023) - o grupo anunciou uma pausa nas atividades para focar em projetos individuais.

Patrícia Ramos vai para o BBB 24

A apresentadora Patrícia Ramos, 23, também pode ter conquistado sua vaga no BBB 24, segundo as especulações dos internautas, que relacionaram a famosa ao desenho de vendedora. Para quem não sabe, antes de seguir carreira na TV, ela abriu sua própria loja de roupas aos 17 anos, que faliu.

Patrícia só foi ter sucesso como empreendedora tempos depois ao abrir a marca de vestuário Collection By Paty. Em 2020, ela bombou nas redes sociais quando um de seus vídeos viralizou no TikTok. Hoje, trabalha como influenciadora digital e soma mais de 4,2 milhões de seguidores em sua página no Instagram, onde aborda temas como lifestyle, beleza, autoestima e humor. Neste ano, tornou-se apresentadora do Bate-Papo BBB, no Globoplay, ao lado de Vivian Amorim.

Relacionado: Quem vai patrocinar o BBB 24?

Diogo Defante

Por fim, Boninho exibiu a imagem de um cachorro, que pode ser um indicativo de que o humorista Diogo Defante, 35 anos, está no elenco. O famoso tem um quadro no podcast Podpah, chamado Rango Brabo, no qual ele cozinha para os convidados. No Instagram, ele soma mais de 3,4 milhões de seguidores.

O humorista ficou conhecido pelo quadro Repórter Doidão, onde ele aparece cobrindo eventos e entrevistando pessoas de maneira não convencional. Com o sucesso na web, Diogo foi convidado para cobrir a Copa do Mundo do Qatar para a CazéTV.

Quando começa o BBB 24?

Desta vez, os participantes serão divididos em três grupos, conforme divulgado por Boninho. Serão convidados os famosos, que fazem parte do Camarote, os anônimos, como Pipoca, e um novo grupo, o Puxadinho. O diretor ainda não revelou quem fará parte desse novo time.

A Globo também já anunciou outras novidades para o próximo ano. O BBB 24 terá voto por CPF, uma nova divisão de quartos, que agora serão quatro contando com o do líder. Falando no poderoso da semana, ele ganhará novas tarefas: às sextas-feiras, ele comandará uma dinâmica, ao vivo, para mexer ainda mais com os ânimos dos confinados e com o jogo.

Já o cinema, que antes era exclusividade para alguns brothers, agora será um privilégio para todos. Entre as novas dinâmicas também está o Sincerão, que fica no lugar do Jogo da Discórdia às segundas.