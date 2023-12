Kéfera vai para o BBB 24? Público investiga pistas

Desde que o BBB começou a convidar famosos para o elenco, lá em 2020, o nome da influencer Kéfera, 30 anos, surge entre os cotados de cada temporada. Em 2024, será que finalmente a famosa vai participar do reality show? A influencer voltou a ser uma das apostas do público.

Kéfera estará no camarote do BBB 24?

Os participantes do BBB 24 ainda não foram revelados, mas muitos fãs do reality show acreditam ter descoberto uma das confinadas da edição: a influenciadora Kéfera. A "pista" mais recente para o público foi a mudança no cabelo, que passou das luzes para um tom mais natural e próximo do seu cabelo.

A renovada no visual deixou os fãs com a pulga atrás da orelha, pois o loiro exige muito cuidado e por isso várias famosas escurem o cabelo antes de partirem para o confinamento, que dura cerca de três meses. Jade Picon, por exemplo, era loira platinada e escureceu o cabelo para o reality.

Inclusive, nos comentários do vídeo que Kéfera postou sobre a mudança, muita gente citou o reality show. "Cabelo mais fácil pra manter no BBB! Tá linda", disse uma fã. "Confirmou a participação no BBB, já tem minha torcida", opinou outro. "Pronta para o BBB", também foi comentado.

E não é apenas a mudança de cabelo da famosa que levou o público a acreditar que Kéfera estará no BBB, mas também algumas polêmicas em que a artista se envolveu nos últimos meses. No começo de dezembro, a jovem viralizou ao falar dos motivos que a levou a escolher não participar mais da Farofa da Gkay e disse que "tinha vergonha" ao rever as lives que realizou nos anos anteriores.

A atitude de falar do assunto abertamente levou muitos a acreditarem que a influencer queria evidência na mídia por conta de sua possível participação no reality show. O mesmo ocorreu em novembro, quando novamente ela viralizou na web, desta vez por aparecer em uma publicação comendo pepino com pó de gelatina sem açúcar, o que lhe rendeu criticas ao ser acusada de incentivar distúrbios alimentares.

Porém, a possível participação de Kéfera no BBB 24 vem sendo debatida desde o mês de setembro, quando ela anunciou que retornaria ao seu canal 5incominutos. Como a famosa não gravava vídeos para o Youtube há três anos, muitos fãs acharam suspeito ela voltar a produzir conteúdo poucos meses antes do reality show começar.

Kéfera já foi chamada para o BBB antes, na edição de 2022, segundo revelou no Poddelas no ano passado, mas recusou o convite porque não se sentia pronta para participar da competição de confinamento na época.

Quando começa o BBB 24?

Mais perto do que nunca, o BBB 24 vai começar no dia 8 de janeiro, uma segunda-feira. O anúncio oficial dos participantes da edição sempre ocorre poucos dias antes da estreia, durante a programação da TV Globo.

Nesta edição, o programa irá repetir as divisões de camarote (os famosos) e anônimos, mas terá também um terceiro grupo, que ainda não foi revelado. Na web, muitos sonham com ex-participantes do reality show, mas Boninho e as redes do programa ainda não deram spoilers sobre o assunto.

O que o diretor já revelou na web é que esta edição terá mais uma vez um prêmio recorde, pois repetirá a dinâmica acumulativa do ano passado, que a cada eliminação somava mais alguns milhares ao valor final. A vencedora Amanda Meirelles levou para casa R$ 2,88 milhões, o maior prêmio da história da atração da Globo, que pode ser superado nesta temporada.

