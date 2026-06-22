Brasil joga essa semana e mais 16 jogos da rodada para assistir
Após fase de grupos, seleções vão para o mata-mata
Estamos chegando na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a última antes do mata-mata. O Brasil lidera o grupo C e joga na quarta-feira, 24 de junho, e Espanha, Portugal e Argentina também entram em campo.
Jogos dessa semana na Copa do Mundo 2026
Segunda, 22/06
Argentina x Áustria — 14h — 2ª rodada da fase de grupos
França x Iraque — 18h — 2ª rodada da fase de grupos
Terça, 23/06
Portugal x Uzbequistão — 14h — 2ª rodada da fase de grupos
Inglaterra x Gana — 17h — 2ª rodada da fase de grupos
Quarta, 24/06
Escócia x Brasil — 19h — 3ª rodada da fase de grupos
Morocco x Haiti — 19h — 3ª rodada da fase de grupos
Tchéquia x México — 22h — 3ª rodada da fase de grupos
África do Sul x Coreia do Sul — 22h — 3ª rodada da fase de grupos
Quinta, 25/06
Equador x Alemanha — 17h — 3ª rodada da fase de grupos
Japão x Suécia — 20h — 3ª rodada da fase de grupos
Estados Unidos x Turquia — 23h — 3ª rodada da fase de grupos
Sexta, 26/06
Noruega x França — 16h — 3ª rodada da fase de grupos
Uruguai x Espanha — 21h — 3ª rodada da fase de grupos
Egito x Irã — 00h — 3ª rodada da fase de grupos
Sábado, 27/06
Panamá x Inglaterra — 18h — 3ª rodada da fase de grupos
Colômbia x Portugal — 20h30 — 3ª rodada da fase de grupos
Argentina x Jordânia — 23h — 3ª rodada da fase de grupos
Domingo, 28/06
Início do mata-mata — fase de 32 avos de final.
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