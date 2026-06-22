Após fase de grupos, seleções vão para o mata-mata

Brasil joga essa semana e mais 16 jogos da rodada para assistir

Brasil joga essa semana e mais 16 jogos da rodada para assistir

Estamos chegando na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a última antes do mata-mata. O Brasil lidera o grupo C e joga na quarta-feira, 24 de junho, e Espanha, Portugal e Argentina também entram em campo.

Jogos dessa semana na Copa do Mundo 2026

Segunda, 22/06

Argentina x Áustria — 14h — 2ª rodada da fase de grupos

França x Iraque — 18h — 2ª rodada da fase de grupos

Terça, 23/06

Portugal x Uzbequistão — 14h — 2ª rodada da fase de grupos

Inglaterra x Gana — 17h — 2ª rodada da fase de grupos

Quarta, 24/06

Escócia x Brasil — 19h — 3ª rodada da fase de grupos

Morocco x Haiti — 19h — 3ª rodada da fase de grupos

Tchéquia x México — 22h — 3ª rodada da fase de grupos

África do Sul x Coreia do Sul — 22h — 3ª rodada da fase de grupos

Quinta, 25/06

Equador x Alemanha — 17h — 3ª rodada da fase de grupos

Japão x Suécia — 20h — 3ª rodada da fase de grupos

Estados Unidos x Turquia — 23h — 3ª rodada da fase de grupos

Sexta, 26/06

Noruega x França — 16h — 3ª rodada da fase de grupos

Uruguai x Espanha — 21h — 3ª rodada da fase de grupos

Egito x Irã — 00h — 3ª rodada da fase de grupos

Sábado, 27/06

Panamá x Inglaterra — 18h — 3ª rodada da fase de grupos

Colômbia x Portugal — 20h30 — 3ª rodada da fase de grupos

Argentina x Jordânia — 23h — 3ª rodada da fase de grupos

Domingo, 28/06

Início do mata-mata — fase de 32 avos de final.

Veja também: Se Brasil passar em primeiro joga quando na Copa do Mundo