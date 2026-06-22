Agenda Copa do Mundo FIFA™ Ver agenda completa
14:00
Argentina
Áustria
Rodada 2 · Grupo J
18:00
França
Iraque
Rodada 2 · Grupo I
21:00
Noruega
Senegal
Rodada 2 · Grupo I
Amanhã · 00:00
Jordânia
Argélia
Rodada 2 · Grupo J
Amanhã · 14:00
Portugal
Uzbequistão
Rodada 2 · Grupo K
Amanhã · 17:00
Inglaterra
Ghana
Rodada 2 · Grupo L
Amanhã · 20:00
Panamá
Croácia
Rodada 2 · Grupo L
Amanhã · 23:00
Colombia
Congo RD
Rodada 2 · Grupo K
Copa do Mundo 2026

Brasil joga essa semana e mais 16 jogos da rodada para assistir

Após fase de grupos, seleções vão para o mata-mata

Escrito por Anny Malagolini
Jogo Brasil Copa do Mundo Pixabay

Estamos chegando na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a última antes do mata-mata. O Brasil lidera o grupo C e joga na quarta-feira, 24 de junho, e Espanha, Portugal e Argentina também entram em campo.

Jogos dessa semana na Copa do Mundo 2026

Segunda, 22/06
Argentina x Áustria — 14h — 2ª rodada da fase de grupos
França x Iraque — 18h — 2ª rodada da fase de grupos

Terça, 23/06
Portugal x Uzbequistão — 14h — 2ª rodada da fase de grupos
Inglaterra x Gana — 17h — 2ª rodada da fase de grupos

Quarta, 24/06
Escócia x Brasil — 19h — 3ª rodada da fase de grupos
Morocco x Haiti — 19h — 3ª rodada da fase de grupos
Tchéquia x México — 22h — 3ª rodada da fase de grupos
África do Sul x Coreia do Sul — 22h — 3ª rodada da fase de grupos

Quinta, 25/06
Equador x Alemanha — 17h — 3ª rodada da fase de grupos
Japão x Suécia — 20h — 3ª rodada da fase de grupos
Estados Unidos x Turquia — 23h — 3ª rodada da fase de grupos

Sexta, 26/06
Noruega x França — 16h — 3ª rodada da fase de grupos
Uruguai x Espanha — 21h — 3ª rodada da fase de grupos
Egito x Irã — 00h — 3ª rodada da fase de grupos

Sábado, 27/06
Panamá x Inglaterra — 18h — 3ª rodada da fase de grupos
Colômbia x Portugal — 20h30 — 3ª rodada da fase de grupos
Argentina x Jordânia — 23h — 3ª rodada da fase de grupos

Domingo, 28/06
Início do mata-mata — fase de 32 avos de final.

Veja também: Se Brasil passar em primeiro joga quando na Copa do Mundo

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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