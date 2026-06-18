Se Brasil passar em primeiro joga quando na Copa do Mundo 2026

A classificação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 ainda depende dos próximos jogos da fase de grupos, mas a tabela do mata-mata já permite saber o caminho da Seleção caso termine na liderança do Grupo C. Com o novo formato do Mundial, a equipe não vai direto para as oitavas: antes, disputa a fase de 32 avos, etapa que reúne 32 seleções classificadas.

Quando o Brasil joga se passar em primeiro no grupo?

Se o Brasil terminar em primeiro lugar no Grupo C da Copa do Mundo, a Seleção joga na segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 14h, pelo horário de Brasília, em Houston, nos Estados Unidos.

O jogo será o Jogo 76 da Copa do Mundo e terá o seguinte cruzamento: vencedor do Grupo C x segundo colocado do Grupo F. A tabela oficial da FIFA confirma que esse confronto será disputado em Houston na fase de 32 avos. (FIFA) Na prática, o Brasil só conhecerá o adversário depois da definição do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.

Caso lidere o Grupo C, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F. Isso significa que o adversário pode sair de uma chave considerada equilibrada, com seleções europeias, asiática e africana.

Até a definição da terceira rodada, não é possível cravar o rival. O cenário mais seguro é dizer que o Brasil pode pegar uma das equipes do Grupo F, desde que ela termine em segundo lugar.

Para chegar na próxima fase da Copa, o Brasil precisa confirmar a vaga nos próximos jogos. A Seleção está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Na estreia, Brasil e Marrocos empataram por 1 a 1, enquanto a Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 e terminou a primeira rodada na liderança da chave.

Os próximos compromissos do Brasil na fase de grupos são contra o Haiti, em 19 de junho, e contra a Escócia, em 24 de junho.

E se o Brasil passar em segundo?

Se o Brasil terminar em segundo lugar no Grupo C, o caminho muda. Nesse caso, a Seleção fará o Jogo 75, também em 29 de junho, contra o vencedor do Grupo F, em Monterrey, no México. Esse confronto está marcado para 22h, pelo horário de Brasília, segundo a tabela com horários da fase eliminatória.

Ou seja: terminar em primeiro ou em segundo no grupo não muda apenas o adversário. Também muda o horário, a cidade e o lado da chave no mata-mata.

O Brasil pode se classificar em terceiro? Sim, mas a situação depende da campanha. A Copa do Mundo de 2026 tem 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro equipes. Avançam os dois primeiros colocados de cada grupo e também os oito melhores terceiros colocados.

Se o Brasil avançar como terceiro colocado, o adversário e a data dependerão da combinação geral dos melhores terceiros. Por isso, esse cenário só fica definido ao fim da fase de grupos.

Onde assistir ao jogo do Brasil no mata-mata?

A transmissão dependerá da confirmação da grade das emissoras, mas os jogos da Copa do Mundo de 2026 no Brasil estão divididos entre TV aberta, TV fechada e streaming. A CazéTV transmite todos os 104 jogos, enquanto Globo, SporTV, SBT, ge tv, N Sports e Globoplay exibem pacotes de partidas do Mundial. (Olimpíadas)

Como os jogos da Seleção Brasileira têm maior prioridade na grade, a tendência é que a partida do Brasil no mata-mata tenha transmissão em múltiplas plataformas. A confirmação oficial costuma ser divulgada mais perto da data do confronto.

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