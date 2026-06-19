Horário do jogo do Brasil hoje x Haiti: qual canal vai passar e como assistir online
Jogo começa às 21h30
Em busca da primeira vitória na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira, 19 de junho, para enfrentar o Haiti pela segunda rodada do grupo C. O horário do jogo do Brasil hoje vai ser às 21h30, pelo horário de Brasília, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Veja como assistir.
Horário do jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo
Acerte o seu relógio, torcedor: o horário do jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo 2026 vai ser às 21h30, horário de Brasília, direto do Lincoln Financial Field, pela segunda rodada da fase de grupos. Como a Filadélfia está uma hora atrás de Brasília, a partida começa às 20h30 no horário local dos Estados Unidos. No Brasil, a referência oficial da transmissão é o horário de Brasília.
Atenção torcedores que moram no Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Fernando de Noronha: fique em alerta com a diferença no horário de transmissão.
Que horas: 21h30, horário de Brasília
Onde vai ser: Lincoln Financial Field, na Filadélfia
Temperatura: 24ºC
Arbitragem: Alejandro José Hernández
Rodada: 2ª rodada do grupo C
Como assistir o jogo do Brasil hoje?
Com transmissão de graça e ao vivo para todo o país, o torcedor pode assistir à partida entre Brasil e Haiti nesta sexta-feira na Globo e no SBT, pela TV aberta. Tanto os canais principais como as afiliadas vão passar o jogo. Também dá para assistir no SporTV e na N Sports, mas os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.
Os torcedores podem assistir ao jogo da seleção brasileira x Haiti nesta sexta-feira, 19, pelo Globoplay, Ge TV, CazéTV e plataformas digitais dos canais que exibem a Copa do Mundo.
GLOBOPLAY
O Globoplay retransmite o sinal da TV Globo em sua plataforma. Para assistir ao jogo do Brasil x Haiti hoje, basta acessar o aplicativo ou o site, fazer login com e-mail e senha e procurar a opção de transmissão ao vivo.
GE TV
A Ge TV também aparece como opção para acompanhar jogos da Copa do Mundo no ambiente digital do Grupo Globo. A transmissão pode ser acessada pelo Globoplay, conforme a disponibilidade da partida.
CAZÉTV
A CazéTV exibe a Copa do Mundo pela internet. Para assistir ao jogo do Brasil x Haiti, o torcedor pode acessar o canal oficial no YouTube e acompanhar a transmissão ao vivo.
SBT E N SPORTS
O SBT também tem transmissão do jogo na TV aberta, enquanto a N Sports aparece como alternativa na TV fechada e em plataformas associadas à cobertura da emissora.
Provável escalação do Brasil para o jogo de hoje
Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Fabinho e Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior; Matheus Cunha.
Provável escalação do Haiti: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix e Martin Expérience; Deedson Louicius, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde e Josué Casimir; Wilson Isidor e Duckens Nazon.
O técnico Carlo Ancelotti deve mexer na Seleção Brasileira depois do empate na estreia contra Marrocos. A tendência é que o Brasil tenha mudanças nas laterais, no meio-campo e no comando de ataque para tentar controlar melhor o jogo e transformar a pressão em vitória.
Já o Haiti chega como azarão do grupo, mas tenta surpreender em sua volta à Copa do Mundo. A seleção caribenha perdeu para a Escócia na estreia, mas mostrou competitividade e deve apostar na velocidade para incomodar a defesa brasileira.