Jogo de Portugal hoje: onde vai passar Portugal x Uzbequistão e escalação

Jogo da Copa nesta terça-feira, 23 de junho, no no Houston Stadium, em Houston - Getty

Jogo da Copa do Mundo começa às 14h com transmissão ao vivo para a torcida brasileira

A fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA de 2026 continua nesta terça-feira, 23 de junho, com o jogo entre Portugal e Uzbequistão em Houston. A partida começa às 14h (de Brasília), com transmissão para todo o Brasil ao vivo e de graça.

Transmissão do jogo de Portugal x Uzbequistão

O jogo de Portugal hoje contra o Uzbequistão não será transmitido pela Globo ou SporTV. A única forma de assistir é pela CazéTV, através do Youtube – de graça. A bola rola às 14h, pelo horário de Brasília, no Houston Stadium, em Houston, pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026.

Uma potência mundial, Portugal inicia mais uma campanha na Copa do Mundo após ser eliminado nas quartas de final pelo Marrocos em 2022. Tendo já confirmado que esta será sua última participação no torneio icônico, a seleção portuguesa tem uma última chance de conquistar o título sob o comando da lenda do futebol Cristiano Ronaldo. Será que eles conseguem?

Enquanto isso, o Uzbequistão faz sua estreia na Copa do Mundo após anos de frustrações e classificações que escaparam por pouco. O país da Ásia Central é considerado o azarão do Grupo K, já que enfrentará nações fortes e experientes, como Colômbia e Portugal.

As duas seleções se enfrentarão pela primeira vez na história da Copa do Mundo na “Space City” (Houston).

Prováveis ​​escalações de Portugal x Uzbequistão

Portugal deve escalar Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Tomás Araújo, João Cancelo, João Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo.

Já p Uzbequistão vem com a seguinte escalação: Utkir Yusupov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov, Sherzod Nasrulloev, Otabek Shukrov, Akmal Mozgovoy, Bekhruz Karimov, Oston Urnov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov.

Jogos da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 será disputada em 16 cidades-sede na América do Norte, com partidas ocorrendo nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Será a primeira Copa do Mundo masculina sediada por três países.

As 16 cidades-sede são Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle, nos Estados Unidos; Toronto e Vancouver, no Canadá; e Guadalajara, Cidade do México e Monterrey, no México.

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 contará com 48 seleções, ampliando o formato de 32 equipes utilizado em torneios anteriores. Esse número maior de participantes também significa mais partidas, mais jogos de mata-mata e mais países envolvidos do que nunca.

As 48 seleções são: Argélia, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Colômbia, Croácia, Curaçao, Tchéquia, RD Congo, Equador, Egito, Inglaterra, França, Alemanha, Gana, Haiti, Irã, Iraque, Costa do Marfim, Japão, Jordânia, México, Marrocos, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Panamá, Paraguai, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Escócia, Senegal, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Tunísia, Turquia, Estados Unidos, Uruguai e Uzbequistão.

Ao todo, serão 104 partidas na Copa do Mundo da FIFA de 2026. Isso inclui a fase de grupos, as fases eliminatórias (mata-mata) e a final.