Copa do Mundo 2026

Neymar joga hoje? Veja a escalação do Brasil contra Marrocos na Copa do Mundo

Jogo neste sábado, 13 de junho, começa às 19h

Escrito por Anny Malagolini
Escalação do Brasil contra Marrocos Brasil joga hoje - Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 13 de junho, contra Marrocos, às 19h, no horário de Brasília. A partida será disputada no estádio de Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos, e marca o primeiro jogo do Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti em um Mundial. A principal dúvida antes da bola rolar envolve Neymar e a escalação.

Escalação do Brasil contra Marrocos

Neymar não joga hoje pelo Brasil contra Marrocos, já que o atacante segue em tratamento de uma lesão na panturrilha esquerda. Com isso, a escalação provável da Seleção Brasileira da Copa do Mundo 2026 tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.

O desenho indica uma equipe com maior equilíbrio no meio-campo e velocidade pelos lados. Casemiro deve atuar como principal homem de proteção à defesa, enquanto Bruno Guimarães e Lucas Paquetá ficam responsáveis pela saída de bola e pela aproximação com o ataque.

Na frente, Vinicius Júnior deve jogar pelo lado esquerdo, Raphinha aparece pela direita e Matheus Cunha deve ocupar a faixa central do ataque.

Apesar da ausência de Neymar na primeira partida, o atacante não foi cortado da competição. A comissão técnica ainda acompanha a evolução do jogador e trabalha com a possibilidade de reintegrá-lo ao grupo durante a fase de grupos, caso ele tenha condições físicas. A situação do camisa 10 será reavaliada antes dos próximos compromissos do Brasil, contra Haiti e Escócia.

Ancelotti estreia em Copa com formação inédita

A estreia contra Marrocos reforça uma característica do trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Desde que assumiu o cargo, o treinador não repetiu a escalação em nenhum dos jogos que comandou.

A escolha por uma nova formação mostra que o técnico mantém a estratégia anunciada logo ao chegar ao Brasil: não se prender a um esquema fixo. Ancelotti tem variado peças e funções conforme a condição física dos atletas, o momento da equipe e as características dos adversários.

Contra Marrocos, a tendência é que o Brasil tente controlar o meio-campo, mas sem abrir mão da velocidade de Vini Jr. e Raphinha nas pontas.

Onde assistir Brasil x Marrocos hoje

O jogo entre Brasil e Marrocos será transmitido ao vivo neste sábado, 13 de junho, a partir das 19h, pelo horário de Brasília. A partida terá transmissão na TV aberta, TV fechada e plataformas digitais. Entre as opções estão Globo, SBT, sportv, ge tv, CazéTV, N Sports e serviços de streaming com cobertura da Copa do Mundo.

Depois da estreia contra Marrocos, o Brasil volta a campo no dia 19 de junho, contra o Haiti, às 21h30, pelo horário de Brasília.

O terceiro jogo da fase de grupos será contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h. O desempenho nessas três partidas define a posição da Seleção na chave e o caminho no mata-mata da Copa do Mundo.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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