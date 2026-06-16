Onde vai passar França x Senegal: 6 formas de assistir o jogo da Copa hoje

França x Senegal é um dos jogos mais aguardados desta terça-feira, 16 de junho, pela fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026. A partida começa às 16h, pelo horário de Brasília, no New York New Jersey Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos, e terá transmissão em diferentes canais de TV aberta, TV fechada e plataformas digitais.

Onde assistir França x Senegal ao vivo hoje?

O jogo França x Senegal vai passar na TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv no Globoplay e CazéTV. Ao todo, são 6 formas de assistir à partida da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira, 16 de junho.

O confronto marca a estreia das duas seleções no Grupo I e carrega um peso histórico: França e Senegal voltam a se encontrar em uma Copa do Mundo depois da zebra de 2002, quando os senegaleses venceram os então campeões mundiais na abertura do torneio. Agora, os franceses chegam novamente cercados de expectativa, enquanto os Leões de Teranga tentam provar que podem ir além do papel de azarão.

Veja os detalhes de cada transmissão:

TV Globo: a emissora transmite França x Senegal na TV aberta. É a opção mais tradicional para quem quer assistir ao jogo sem depender de assinatura. A exibição pode variar conforme a praça, mas a partida está na grade nacional da Copa do Mundo.

SBT: o canal também exibe o confronto em TV aberta. Para o público que não tem TV por assinatura, é outra alternativa gratuita para acompanhar a estreia de França e Senegal no Mundial.

SporTV: transmite França x Senegal na TV fechada. A opção costuma ter cobertura mais longa, com pré-jogo, comentários, análise de escalações e repercussão depois do apito final. Para assistir, é necessário ter o canal no pacote da operadora.

N Sports: o N Sports aparece entre as alternativas de transmissão do jogo. A disponibilidade pode depender da operadora ou da plataforma utilizada pelo torcedor, por isso vale conferir a grade antes do início da partida.

ge tv no Globoplay: a ge tv transmite França x Senegal pelo Globoplay. A opção é voltada para quem prefere assistir online, pelo celular, computador, tablet ou smart TV. O acesso exige entrar na plataforma e procurar a transmissão do canal no horário do jogo.

CazéTV: a CazéTV também transmite França x Senegal ao vivo. O canal se consolidou como uma das principais alternativas digitais para eventos esportivos e deve atrair o público que prefere acompanhar a Copa pelo YouTube e por plataformas conectadas.

França estreia com ataque estrelado

A França chega ao Mundial como uma das seleções mais fortes do planeta. Terceira colocada no ranking da FIFA, a equipe disputa sua 17ª Copa do Mundo e tenta conquistar o tricampeonato, depois dos títulos de 1998 e 2018. O principal nome francês segue sendo Kylian Mbappé. O atacante já aparece entre os maiores artilheiros da história das Copas e pode ser o jogador capaz de definir o ritmo da França no torneio.

Didier Deschamps, em sua última Copa no comando da seleção, tem um elenco ofensivo poderoso, com nomes como Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola e Rayan Cherki. O desafio do treinador é transformar esse volume de talento em um time equilibrado, especialmente sem Antoine Griezmann, peça que durante anos organizou a equipe entre o meio-campo e o ataque.

Senegal tenta repetir espírito de 2002

Senegal entra em campo como 15º colocado no ranking da FIFA e disputa sua quarta Copa do Mundo. A melhor campanha da seleção africana aconteceu em 2002, quando chegou às quartas de final logo em sua primeira participação. A lembrança daquele torneio é inevitável. Na abertura da Copa de 2002, Senegal venceu a França por 1 a 0 e protagonizou uma das maiores zebras da história do Mundial. Mais de duas décadas depois, o reencontro coloca frente a frente uma França favorita e um Senegal mais maduro, competitivo e acostumado a grandes jogos.

Os Leões de Teranga chegam motivados e com um elenco capaz de incomodar qualquer adversário. Naquela que pode ser a última Copa do Mundo de Sadio Mané, Senegal tenta começar o torneio com impacto e mostrar que pode brigar por vaga nas fases eliminatórias.

França x Senegal não vale apenas três pontos. A partida pode indicar quem larga em vantagem no grupo e quem terá de correr atrás nas rodadas seguintes. Em uma chave considerada difícil, tropeçar logo na estreia pode tornar o caminho mais pressionado.

Para a França, vencer significa confirmar o favoritismo e começar a Copa sem sustos. Para Senegal, pontuar diante de uma das candidatas ao título seria um recado direto aos rivais: os Leões de Teranga não entraram no Mundial apenas para competir, mas para incomodar.