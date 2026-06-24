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Copa do Mundo 2026

Quem o Brasil pode pegar nas oitavas da Copa do Mundo 2026?

Brasil lidera o grupo C

Escrito por Anny Malagolini
quem o Brasil pode pegar nas oitavas DCI

O Brasil entra em campo nesta quarta-feira, 24 de junho, contra a Escócia, ainda com a missão de confirmar vaga no mata-mata da Copa do Mundo. A Seleção lidera o Grupo C, mas a classificação e, principalmente, a posição final na chave ainda estão em jogo. O resultado em Miami vai definir se o time de Carlo Ancelotti terá um caminho mais confortável nos Estados Unidos ou se precisará viajar ao México logo na primeira partida eliminatória.

Antes de pensar nas oitavas de final, o Brasil precisa passar pela fase de 16 avos, etapa criada no novo formato da Copa do Mundo 2026. O adversário sairá do Grupo F, formado por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. A ordem final da chave vai determinar se a Seleção pega o primeiro ou o segundo colocado desse grupo.

Hoje, o Brasil soma quatro pontos e tem três gols de saldo. O Marrocos também tem quatro pontos, mas saldo menor. A Escócia aparece em terceiro, com três pontos, e ainda pode ultrapassar os brasileiros. O Haiti, sem pontos, está eliminado da briga direta pelas primeiras posições.

Se terminar em primeiro lugar no Grupo C, o Brasil terá pela frente o segundo colocado do Grupo F nos 16 avos de final. A partida será em 29 de junho, às 14h, em Houston. Nesse cenário, Holanda, Japão, Suécia ou Tunísia podem aparecer no caminho, a depender da última rodada da outra chave.

Caso vença esse primeiro confronto eliminatório, aí sim a Seleção disputará as oitavas de final. O jogo está previsto para 5 de julho, às 17h, em Nova Jersey. A vantagem desse roteiro é logística: o Brasil seguiria jogando apenas nos Estados Unidos até uma eventual decisão.

Se avançar como segundo colocado do Grupo C, o caminho fica mais pesado. A Seleção enfrentaria o líder do Grupo F nos 16 avos, em 29 de junho, às 22h, em Monterrey, no México. Neste caso, Holanda e Japão aparecem como possibilidades mais fortes, mas Suécia e Tunísia ainda dependem da definição da chave.

Passando dessa fase, o Brasil jogaria as oitavas em 4 de julho, às 14h, em Houston. Depois, o roteiro poderia incluir quartas de final em Boston, semifinal em Dallas e final em Nova Jersey.

O cenário mais incerto é uma classificação em terceiro lugar. Nesse caso, o adversário e a sede dependeriam da combinação com os demais grupos, o que pode mudar completamente a rota da Seleção no mata-mata.

A partida contra a Escócia, portanto, vale mais do que a vaga. O jogo define o tamanho do desgaste, o possível adversário e até a logística do Brasil na sequência da Copa do Mundo.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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