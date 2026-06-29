Se o Brasil ganhar do Japão quando será o próximo jogo?
O jogo entre Japão e Brasil começa às 14h (horário de Brasília)
A Seleção Brasileira entra em campo nesta segunda-feira (29) para enfrentar o Japão pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em caso de vitória, a equipe comandada por Carlo Ancelotti garante vaga nas oitavas de final e já tem data marcada para voltar a jogar.
Quando será o próximo jogo do Brasil?
Se ganhar, o próximo jogo do Brasil será no domingo, 5 de julho, quando enfrentará o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, válido pela mesma chave do mata-mata.
Se eliminar o Japão, o Brasil disputará as oitavas de final no:
- Data: domingo, 5 de julho de 2026
- Horário: 17h (horário de Brasília)
- Fase: oitavas de final da Copa do Mundo
- Adversário: vencedor de Costa do Marfim x Noruega
A partida faz parte da chave que reúne Brasil, Japão, Costa do Marfim e Noruega. Apenas um desses quatro países seguirá vivo na competição rumo às quartas de final.
Independentemente do rival, a classificação dependerá primeiro de uma vitória sobre o Japão nesta segunda-feira.
O que acontece se Brasil e Japão empatarem?
Por ser um confronto eliminatório, não existe empate ao fim da partida. Se Brasil e Japão terminarem empatados nos 90 minutos, a decisão seguirá para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos. Persistindo a igualdade, o classificado será conhecido na disputa por pênaltis, conforme o regulamento da FIFA para a fase mata-mata.
Caso avance às oitavas de final e depois às quartas, o Brasil continuará na mesma chave do torneio. A próxima fase será disputada entre os dias 9 e 11 de julho, enquanto as semifinais acontecem em 14 e 15 de julho. A grande final da Copa do Mundo de 2026 está marcada para 19 de julho, em Nova Jersey.