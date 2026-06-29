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Copa do Mundo 2026

Se o Brasil ganhar do Japão quando será o próximo jogo?

O jogo entre Japão e Brasil começa às 14h (horário de Brasília)

Escrito por Anny Malagolini
Se o Brasil ganhar do Japão quando será o próximo jogo Brasil joga contra o Japão em jogo do mata-mata - DCI

A Seleção Brasileira entra em campo nesta segunda-feira (29) para enfrentar o Japão pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em caso de vitória, a equipe comandada por Carlo Ancelotti garante vaga nas oitavas de final e já tem data marcada para voltar a jogar.

Quando será o próximo jogo do Brasil?

Se ganhar, o próximo jogo do Brasil será no domingo, 5 de julho, quando enfrentará o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, válido pela mesma chave do mata-mata.

Se eliminar o Japão, o Brasil disputará as oitavas de final no:

  • Data: domingo, 5 de julho de 2026
  • Horário: 17h (horário de Brasília)
  • Fase: oitavas de final da Copa do Mundo
  • Adversário: vencedor de Costa do Marfim x Noruega

A partida faz parte da chave que reúne Brasil, Japão, Costa do Marfim e Noruega. Apenas um desses quatro países seguirá vivo na competição rumo às quartas de final.

Independentemente do rival, a classificação dependerá primeiro de uma vitória sobre o Japão nesta segunda-feira.

O que acontece se Brasil e Japão empatarem?

Por ser um confronto eliminatório, não existe empate ao fim da partida. Se Brasil e Japão terminarem empatados nos 90 minutos, a decisão seguirá para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos. Persistindo a igualdade, o classificado será conhecido na disputa por pênaltis, conforme o regulamento da FIFA para a fase mata-mata.

Caso avance às oitavas de final e depois às quartas, o Brasil continuará na mesma chave do torneio. A próxima fase será disputada entre os dias 9 e 11 de julho, enquanto as semifinais acontecem em 14 e 15 de julho. A grande final da Copa do Mundo de 2026 está marcada para 19 de julho, em Nova Jersey.

Veja o que acontece se o Brasil perder

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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