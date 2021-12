Significado das cores para usar no Ano Novo de 2022

Com a proximidade do Ano Novo, é hora de fazer um balanço geral do que passou e se preparar para o que vem pela frente. Simpatias, promessas e desejos costumam fazer parte dos rituais que antecedem o primeiro dia do ano e as cores também são assunto nesta época. Afinal, o significado das cores que vão compor os looks do Ano Novo tem um misticismo que mexe com o imaginário da maioria das pessoas e, segundo algumas crenças, podem impactar diretamente nos acontecimentos do ano que está começando. Saiba o que significa cada cor e prepare sua roupa de Réveillon.

Qual o significado das cores para usar no Ano Novo?

1. Branco

O branco é quase uma unanimidade entre as cores usadas nos looks de Ano Novo. A cor está presente em praticamente todas as festas de Réveillon porque seu significado está relacionado à paz e à plenitude, além de atrair boas energias. O branco também é comumente associado à espiritualidade, à luz e à pureza.

2. Amarelo

Também muito usado no Réveillon, o amarelo remete à riqueza e à prosperidade. Mas, mais do que isso, a cor do Sol tem a energia da alegria, da felicidade e do otimismo. No entanto, segundo a cromoterapia, o amarelo é uma cor estimulante. Por isso, pessoas muito agitadas devem mesclar com outras cores.

3. Laranja

No significado das cores para ousar no Ano Novo, o laranja também aparece como estimulante, já que remete à alegria e à vitalidade. Além disso, essa cor também é associada à espiritualidade. Autoestima, disposição e ânimo também são significados da cor, que, na cromoterapia, auxilia no tratamento da depressão.

4. Azul

O significado do azul é relacionado à sabedoria e à inteligência, mas também à calma, à paz e à tranquilidade. Por isso, essa também é uma das cores mais usadas nas festas de Ano Novo. A positividade também está associada à cor, que estimula a produtividade e a intuição. Já o azul escuro remete à confiança e à estabilidade.

5. Verde

Verde é a cor da esperança. Na cromoterapia, promove o equilíbrio interno e reduz o estresse. Por ser a principal cor presente na natureza, o significado dessa cor também remete a recomeços e à capacidade de regeneração e de cura. Ela pode ser usada no Ano Novo para atrair harmonia e equilíbrio no ano que está começando.

6. Lilás

Se tem uma cor que representa a paz é o lilás. Mas, no significado das cores para usar no Ano Novo, o tom está relacionado também às mudanças e às transformações. O violeta é a cor do sétimo chacra, o coronário, que fica no topo da cabeça. Por isso, rege a consciência e também está ligado à espiritualidade.

7. Vermelho

Com significado normalmente ligado ao amor, o vermelho está entre as cores queridinhas de quem quer atrair um relacionamento no Ano Novo. É a cor da paixão, do desejo e da conquista. Mas o vermelho também significa força de vontade, porque é estimulante. Ótima escolha para quem vai começar um novo projeto.

8. Rosa

Já quem procura ter equilíbrio nos relacionamentos no ano que está começando, o rosa pode ser uma boa opção. Entre as cores mais usadas no Ano Novo, seu significado é o que mais remete ao amor puro, sereno, romântico e seguro. Além disso, o rosa também remete ao amor próprio, à autoestima e à beleza.

9. Prata

Inovação e sucesso são as principais palavras associadas ao prata, uma cor metalizada que, além de linda, tem o significado de atrair boas novas no Ano Novo. O prata representa estabilidade financeira e profissional e é ideal para quem quer dar uma guinada na vida. Além disso, nos tempos antigos, era ligada à capacidade de cura mental e espiritual e representava sabedoria divina e proteção.

