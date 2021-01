Neymar, Caio Castro e Sabrina Sato: os famosos do signo de Aquário

Quem nasce de 21 de janeiro a 19 de fevereiro é do signo de Aquário, no entanto, dependendo do ano em que estamos e a posição dos astros, essas datas podem sofrer alterações, como por exemplo iniciar no dia 20 ou terminar no dia 18, porém essas modificações não são muito grandes, fazendo mudanças de um ou dois dias no máximo. Separamos essa lista para você saber se aquele seu artista favorito é um dos famosos de aquário.

Como são as pessoas desse signo? Os aquarianos costumam ser visionários e rebeldes, são conhecidos por serem reservados, intelectuais e pessoas inquietas.

Caio Castro – Famosos de Aquário

O ator global nasceu em 1989 e faz aniversário no dia 22 de janeiro. Em 2021, o paulista completará 32 anos.

Sabrina Sato

A apresentadora é um dos famosos do signo de aquário, Sabrina faz aniversário no dia 4 de fevereiro.

Shakira

No dia 2 de fevereiro de 2021 a cantora colombiana irá completar 44 anos de idade. Não parece, não é mesmo?

Jennifer Aniston

A estrela de Friends vai completar 52 anos em 2021, um dos famosos de aquário da nossa lista, a atriz faz aniversário no dia 11 de fevereiro.

Harry Styles – Famosos de Aquário

O cantor britânico vai fazer aniversário no dia 1 de fevereiro. O ex-One Direction nasceu em 1994.

Carolina Ferraz

A atriz e apresentadora vai completar 53 anos neste ano, Carolina nasceu no dia 25 de janeiro.

Sandy – Famosos de Aquário

A cantora faz aniversário no dia 28 de janeiro e nasceu em 1983.

Oprah – Famosos de Aquário

A apresentadora de TV, produtora e atriz vai completar 67 anos no dia 29 de janeiro de 2021.

Kéfera

A atriz ficou famosa ao criar um canal no Youtube há alguns anos, hoje Kéfera investe na carreira de atuação. Um dos famosos de aquário, ela faz aniversário no dia 25 de janeiro.

Neymar e Cristiano Ronaldo

Os jogadores de futebol fazem aniversário no mesmo dia: 5 de fevereiro. Famosos do signo de aquário, o brasileiro nasceu em 1992 e o atleta de Portugal nasceu em 1985.

The Weeknd

O cantor faz aniversário no dia 16 de fevereiro e também é um dos famosos de aquário da lista. Nascido em 1990, em 2021 o canadense completará 21 anos.

Henri Castelli

O ator global vai fazer 43 anos no dia 10 de fevereiro de 2021.

