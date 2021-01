Novela Gênesis tem figurino com 25 mil peças e até roupa com ouro

A nova novela da Record, Gênesis, tem agradado e mesmo com poucos capítulos lançados até agora, está fazendo sucesso. Superprodução, o canal investiu bastante na obra, que conta com um grande elenco (mais de 200 atores), efeitos especiais, gravações fora do Brasil e uma figurino enorme, que soma mais de 25 mil peças no total.

Severo Luzardo é o nome do figurinista responsável por dar vida ao que você vê os personagens usando nas cenas da novela Gênesis. O figurinista contou ao portal RIC Mais sobre os desafios de criar as peças usadas na produção e como algumas caracterizações, como a do personagem de Lúcifer, demoraram dias até ficarem prontas.

Maior parte do figurino foi feita por equipe da novela Gênesis

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

As peças do figurino não aparecem desde o começo da produção, já que os primeiros personagens da trama são Adão e Eva, que inicialmente são apresentados nus na história. A primeira peça de roupa entra em ação após o casal comer a maça da árvore proibida. “Nessa hora, eles se tornam pessoas mundanas e aparece a vergonha e a necessidade de cobrir o corpo. O fato de ter a vergonha faz com que eles peguem a primeira indumentária, que é tramada com folhas, e se cubram. Depois, eles ganham uma pele de cordeiro. E, a partir daí, vão se criando as vestimentas desse período, com couro, cipós e peles”, contou o figurinista ao portal.

Ainda segundo a entrevista, com exceção de alguns acessórios e tecidos, que foram comprados no Marrocos, lugar em que a novela Gênesis teve gravações, todas as peças que vemos na produção foram confeccionadas pela própria equipe da novela.

Além disso, para trabalhar na composição do figurino da novela Gênesis, Severo Luzardo contou que em sua equipe direta existe mais 75 profissionais, e que fora dela mais 150 responsáveis pelas peças, que no total, somam mais 25 mil.

Novela Gênesis: saiba o horário e como assistir

Figurino de Lúcifer precisou de 45 dias

O figurinista contou que o visual de Lúcifer foi um desafio: “foram 12 tentativas até chegar no resultado final. O destaque está no colete bordado em fios de ouro e a cor de 12 pedras preciosas que a gente teve que colocar, pois é uma coisa bíblica. Foram precisos 45 dias para bordar manualmente toda a peça”.

Leia também: o que sabemos sobre a produção da Record

Confira imagens do figurino da novela Gênesis

Dos mais simples aos mais extravagantes, as roupas e acessórios da produção custaram tempo, dinheiro e dedicação para ficarem prontos:

Veja também:

Novela Gênesis: conheça o elenco da produção da Record

Confira o resumo dos capítulos de 25/01 a 29/01