BBB 21: Ana Maria Braga diz que prefere faltar a entrevistar eliminado

Ana Maria Braga quer escapar de apresentar o Mais Você desta quarta-feira (24). Isso porque, um dos emparedados vai deixar o BBB 21 hoje. Gilberto, Arthur e Karol Conka estão no paredão, mas o movimento na web é para eliminar a cantora com rejeição.

Em tom de brincadeira, Ana Maria disse que faltaria no programa de amanhã e rapidamente os internautas associaram essa fala ao fato dela não querer entrevistar Karol Conka.

Ana Maria quer fugir de entrevistar Karol Conka do BBB 21?

Durante o Giro BBB, Ana Maria falava sobre o BBB 21 quando chegou no assunto sobre entrevistar o eliminado que deixa o programa nesta terça-feira (23).

Em tom de deboche, ela brincou que ficaria doente na quarta. “Acho que eu vou dizer que estou esgotada e amanhã faço um bico. Quarta feira, né… eu falo, aí, não sei…”, disse ela, e deu risada, dando a enteder que preferia não falar com Conka, que foi considerada por muitos a ‘vilã’ da edição.

Que horas começa o programa Mais Você?

O programa Mais Você com Ana Maria Braga começa às 9:30 da manhã, segundo a grade de programação da Globo. A atração matinal tem início logo após o ‘Bom Dia Brasil’ e passa semanalmente de segunda à sexta-feira. Na sequência começa o ‘Encontro com Fátima Bernardes’ às 10:45.

Como assistir o Mais Você?

Para assistir a entrevista do eliminado de hoje do BBB 21 com Ana Maria Braga, basta ter acesso ao canal da Globo na televisão, que por sua vez é aberto para o público.

O Mais Você também pode ser assistido ao vivo e fica gravado para se ver quantas vezes quiser no Globoplay, a plataforma de streaming da Globo. Para acessar é necessário ter uma conta na plataforma e existem vários tipos de assinatura digital.

A assinatura mensal é de R$22,90, mas a anual ganha desconto e fica no valor de R$19,90 em 12 vezes.

Como assistir o BBB 21 desta terça-feira (23/2)?

O paredão do BBB 21com Gilberto, Arthur e Karol Conka, tão aguardado pelo público, acontece nesta terça-feira (23) e o programa terá início às 22:40, logo após reprise da novela A Força do Querer.

Como assistir? O reality apresentado por Tiago Leifert, pode ser visto na Globo, no canal de TV aberta. Assim como o Mais Você, o programa também fica gravado e disponível para os assinantes do Globoplay e pode ser visto quantas vezes o assinante quiser.

