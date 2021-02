BBB21: festa tem desmaio de Pocah, beijo de Fiuk e discussão com Karol

A festa da líder Sarah foi animada no BBB21 na madrugada dessa terça-feira, 23/2. Com o tema ‘Los Angeles’, a balada dos brothers teve até limusine. Mas não foi só isso não: beijos, DR e até desmaio marcaram a comemoração na casa, vem entende o que rolou.

Pocah desmaia no BBB21

Durante a comemoração, Pocah se divertia na pista de dança quando de repente desmaiou. Desacordada no chão, a sister foi ajudada pelo colegas que estavam perto e levada para o confessionário, para receber atendimento da equipe médica do programa.

Quando deixou o confessionário a cantora já estava acordada e bem. O perfil oficial de Pocah comentou que a sister recebeu glicose durante o atendimento médico no BBB21 e completou: “todos os limites da bebida aparentemente foram atravessados”.

Hora que a Pocah desmaiou, ela tinha virado um copao de cerveja minutos antes de cair Camilla / thais / gente a Lumena / #FestaDoLíder / Tiago / João e Lumena / mano a Karol / Não Karol / #festadolider pic.twitter.com/Npo8Jwbgq4 — B.B sdv p gnt comentar do BBB (@eitaababii) February 23, 2021

Fiuk e Thaís beijaram de novo

O ator e a dentista trocaram um selinho novamente no BBB21, o momento aconteceu devido ao incentivo de Viih Tube, que encorajou que a dupla tivesse uma amizade colorida no confinamento. O filho de Fábio Jr no entanto disse que seria apenas um “selinho de amigo”. Após o beijo, a youtuber disse que o ator precisava ter “menos medo da vida”.

Só eu que fiquei com dó do fiuk não filho de gloria pires? #BBB21 pic.twitter.com/6j6rdNgq2h — Bella (@queendosdrama) February 23, 2021

Karol e Camilla discutiram no BBB21

Por conta do mini jogo da discórdia que aconteceu antes da festa, apenas com uma pergunta para cada emparedado do BBB21, e que trouxe a briga da dupla no sábado de volta a tona, Camilla de Lucas e Karol Conká discutiram.

A curitibana e a carioca foram para a limousine que fazia parte do cenário da festa para falar sobre a briga que tiveram no sábado e a troca de farpas durante o mini jogo da discórdia, que aconteceu antes da comemoração ser liberada para os brothers. A dupla acabou discutindo porque discordaram sobre os acontecimentos, Karol Conká acusou Camilla de Lucas de usar a briga entre elas “para se vingar” do dia que a rapper explodiu com Carla Diaz por conta de ciúmes.

“Você começou a me peitar e falar coisa que não precisava. A questão era eu e Gil. Você sempre está envolvida nas tretas e não resolve. A situação não era com você”, disse a rapper. “Karol não fui eu que fui falar com você, você veio até mim, eu estava falando com a Pocah. Você puxou o assunto”, discordou Camilla.

A influenciadora digital chorou no quarto depois da DR com a cantora e desabafou com os colegas do BBB21.

GENTE A KAROL CONKÁ É RIDÍCULA MANO RIDÍCULA!! olha o estado da camilla#BBB21 | Tiago | João e Lumena pic.twitter.com/ix6gMWuQTx — matheus. (@ashcitou) February 23, 2021

Mais uma vítima de Karol Conká, Camilla foi pro quarto completamente abalada e chorou após a chuva de inverdades que estão sendo espalhadas a seu respeito. Sarah, Gil, João foram abraça-lá e ela, A MULHER, Juliette fez esse discurso. #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/UmBhNaInah — BCharts (@bchartsnet) February 23, 2021

Brothers performaram coreografia de Manu Gavassi

Ao som de Don’t Star Now, canção que ficou marcada no reality show por causa de Manu Gavassi, que na edição de 2020 dançava a música em todas as festas com sua coreografia especial, os brothers do BBB21 recriaram os passos da cantora.

Parece os meus sims dançando com pose player Não Karol Gente a Karol Karol KKKKKKKKK Limousine Sim Arthur Doente Tiago Camilla rain on Esse Arthur Lady Gaga Essa Karol #festadolider Festa da Sarah Mano a Karol AO VIVO Shallow #BemAmigos Chromatica pic.twitter.com/tVsKpnfmxP — Naty 🤦🏻 (@bug_bourgeis) February 23, 2021

