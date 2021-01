Ana Maria Braga aparece de cabelo rosa e explica novo visual

Ana Maria Braga resolveu mudar o visual drasticamente, nesta segunda-feira (25) a apresentadora apareceu com o cabelo rosa e curto, bem diferente de como estava na semana passada, loira e com um cabelão. O assunto rendeu nas redes sociais, a global ganhou diversos elogios e foi comparada com a personagem Sakura, do anime Naturo.

Em papo com o jornalista Fabricio Battaglini, durante o Mais Você, Ana Maria Braga explicou porque resolveu deixar o cabelo colorido.

Cabelo de Ana Maria Braga está rosa

Ao começar o papo com a apresentadora no programa matinal, o jornalista Fabricio Battaglini comentou: “eu não posso começar a falar com você sem falar do seu cabelo, adoramos esse cor de rosa que você botou, não se fala em outra coisa. As pessoas estão ligando a TV e vendo a Ana Maria Braga de cabelo rosa, então vamos explicar de novo, sei que você já falou no começo do programa, mas por que? O que te deu na cabeça?”.

“A minha cabeça é muito voadora, não sei se por esses tempos, faz quase 1 ano que tô dentro de casa, estou inventando moda, porque eu gosto, acho que é legal a pessoa se reinventar, experimentar coisas novas. Já falei que é por causa do aniversário de São Paulo, a ideia começou assim, porque o rosa é da sorte esse ano, e como estou precisando reforçar meu pedido de fim de ano, mais sorte, mas também vi uma matéria que o pessoal dos mangás está com tudo, aí lembrei do Naruto“, explicou Ana Maria Braga.

“Era isso que eu ia dizer, você está a cara da Sakura”, disse o jornalista, se referindo à personagem do anime.

Apresentadora adora mudar o cabelo

Esta não é a primeira vez que Ana Maria Braga mudou bastante o visual, a apresentadora vive trocando a cor, estilo do cabelo e experimentando coisas novas. Confira:

