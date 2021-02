BBB21: Caio é o Anjo da semana; veja quem está no monstro

Na prova do Anjo do BBB21 desta quinta-feira (19) Caio foi quem venceu e se tornou o Anjo da semana pela segunda vez. Após o sorteio, Caio, Carla Diaz, Fiuk, João Luiz, Juliette, Lumena, Pocah, Projota, Rodolffo e Thais foram os participantes desta vez.

Como foi a prova do Anjo no BBB21?

Na área externa da casa, os brothers se posicionaram em seus lugares para fazer a prova da Americanas no BBB21. Tiago Leifert explicou as regras aos brothers. “A cada rodada o telão vai mostrar por alguns segundo produtos e cupons Americanas, na sequência a gente vai fazer uma afirmação, e aí vocês vão ter que responder essa questão com mais, menos ou igual. Quem tiver certo coloca um ponto com os cards e colocam na frente em cima dos nomes.”, explicou.

Ganhava quem gabaritasse as cinco perguntas primeiro, mas em caso de empate os brothers deveriam ir para o ‘mata-mata’. Até a quinta rodada, João e Projota estavam empatados. O brother ficou abalado após perder a disputa e chorou muito. Juliette conversou e consolou o colega.

O que Caio ganhou com a prova do Anjo?

Anjo da semana pela segunda vez consecutiva, Caio ganhou poder de imunizar um dos colegas no paredão do BBB21 que será formado neste domingo (21). Além de poder ver um vídeo da família e um almoço especial do Anjo, Cai também levou para casa o prêmio de R$5 mil do patrocinador além de uma smart TV de 55 polegadas com inteligência artificial.

Quem está no castigo do Monstro da semana?

Após vencer a prova do Anjo no BBB21, Caio precisou escolher duas pessoas para colocar no castigo do Monstro. Tiago orientou o brother a pegar os colares para dar aos dois participantes do castigo. Como escolheu Viih Tube e Thaís como alvo . O tema foi Monstro vendedor e cada um perdeu 300 estalecas. Quem estivesse no vip teria que ir direto para a xepa.