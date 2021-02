BBB21: madrugada tem coroação de Sarah, novos alvos e papo de jogo

Após vencer a prova do líder na noite de quinta-feira (18), Sarah pôde aproveitar o quarto do líder na madrugada desta sexta-feira (19). Além de ser coroada, a sister já revelou em quem está pensando em votar na formação de paredão do próximo domingo (21) do BBB21.

Fiuk e Gilberto conversaram sobre jogo e possíveis alvos no BBB21, a dupla faz parte do G-3 da prova do líder, que por serem os finalistas da disputa poderão indicar alguém à berlinda da semana.

BBB21 – Líder da semana

Na madrugada, o quarto do líder foi liberado, a primeira coisa que Sarah fez ao entrar foi correr até as fotos da família. A brasiliense sentou no chão e começou a chorar, Juliette e Gilberto a acompanharam no momento. “Nossa, é a sua cara”, disse o pernambucano apontando para a foto.

A consultora de marketing, Juliette e Gilberto então foram para a janela do quarto, o trio mostrou para os colegas as fotos dos membros da família da nova líder. Em seguida, Sarah foi coroada por Gilberto: “te declaro a segunda rainha do BBB21″.

Quem Sarah vai colocar no paredão?

Sarah conversou com seus aliados no quarto do líder do BBB21. A sister já tem alvo para a berlinda da semana: “minha primeira opção de voto é a Pocah“. “Eu acho que apesar de Pocah ter afrontado e feito algumas coisas que a gente não concorda, eu acho que ela não manipula, eu acho”, opinou Juliette.

“Eu não a vejo como uma pessoa 100% verdadeira, e desde a primeira semana, eu não falava o nome, mas eu falei para ele [Gilberto]: ‘tem uma pessoa aqui que eu sinto um negócio ruim quando chego perto’. Mas eu não queria falar quem era até eu ter certeza. Quando eu vi a briga dela [Pocah] com ele [Gilberto] que eu vi ela fazendo assim para ele, com o peito aberto, falei: ‘agora confirmou tudo que eu imaginava’. Foi só uma confirmação do que eu imaginava. E eu sei que ninguém aqui nessa casa vota nela, se eu não botar ela no paredão, ela não vai para o paredão”, afirmou a nova líder do BBB21.

Fiuk e Gilberto falam sobre alvos

Caio, Fiuk e Gilberto terão que escolher um colega para estar no paredão desta semana do BBB21. O cantor e o doutorando em economia falaram do assunto com Sarah, ambos afirmaram querer Arthur na berlinda, já que o instrutor de Crossfit já indicou Gilberto ao paredão e vetou Fiuk de uma prova do líder. “É meio óbvio”, disse o pernambucano. “Não dá para saber qual é a dele”, avaliou o filho de Fábio Jr.

Caio conversou com Rodolffo sobre o assunto e disse que não quer votar em Arthur, mas que por enquanto são dois votos contra um, já que Gilberto e Fiuk querem emparedar a mesma pessoa.

